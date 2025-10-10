ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана укрепляют партнёрство для защиты каждого ребёнка посредством иммунизации

Ашхабад, Туркменистан – 10 октября 2025 г. – Сегодня правительство Туркменистана и ЮНИСЕФ подтвердили своё давнее сотрудничество в целях защиты каждого ребёнка от предотвратимых заболеваний, подписав новое Соглашение о закупке вакцин и средств иммунизации на 2026–2028 годы.

Церемония подписания состоялась в здании Торгово-промышленной палаты в Национальный день работников здравоохранения и медицинской промышленности, подчеркнув важнейшую роль врачей, медсестёр и других медицинских работников в охране здоровья детей и семей по всему Туркменистану.

Более трёх десятилетий Правительство Туркменистана реализует эффективную и устойчивую национальную программу иммунизации, обеспечивая бесплатный и равный доступ к жизненно важным вакцинам. С момента присоединения к Инициативе по вакцинной независимости в 1994 году и достижения полного самофинансирования закупок вакцин через ЮНИСЕФ к 2006 году, страна обеспечивает надежные поставки вакцин, преквалифицированных ВОЗ, и безопасного инъекционного оборудования, гарантируя качество и непрерывность поставок даже в периоды глобальных вызовов, таких как пандемия COVID-19.

«Данное соглашение подтверждает долгосрочное партнерство между ЮНИСЕФ и Правительством Туркменистана в деле защиты каждого ребенка», — отметила Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. «Оно также отражает стремление страны инвестировать в устойчивую национальную систему здравоохранения, которая будет продолжать оказывать услуги детям, семьям и сообществам».

Туркменистан продолжает укреплять свою программу иммунизации, регулярно расширяя национальный календарь вакцинации в соответствии с международными рекомендациями в области здравоохранения. Недавнее утверждение обновленного календаря вакцинации на 2025 год, включающего шестивалентную вакцину, знаменует собой еще один важный шаг на пути к защите здоровья и благополучия каждого ребенка. Сегодня страна служит региональной моделью устойчивого финансирования вакцинации: ежегодный объём закупок превышает 17 миллионов долларов США, что свидетельствует о долгосрочной приверженности Правительства делу защиты своего народа, особенно младшего поколения. ЮНИСЕФ поддерживает это национальное лидерство, предоставляя технические знания, доступ к глобальным системам поставок и рекомендации по вопросам политики, гарантируя, что инвестиции в детское здоровье способствуют устойчивому развитию страны. ///nCa, 10 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)