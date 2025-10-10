Твердый настрой на укрепление партнерства и союзничества – Путин об отношениях России и Центральной Азии

Россия твёрдо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества с государствами Центральной Азии, заявил Президент России Владимир Путин во время второго саммита Центральная Азия – Россия, состоявшегося в Душанбе 9 октября.

Особый акцент в выступлении был сделан на экономическом сотрудничестве, которое, по словам российского лидера, имеет огромный потенциал для роста.

Путин отметил достижения последних лет и обозначил ключевые направления для дальнейшего развития взаимовыгодных связей.

Одним из центральных моментов речи стало обсуждение торгово-экономических отношений. По итогам прошлого года товарооборот между Россией и “пятеркой” центральноазиатских государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) превысил 45 миллиардов долларов США. За январь—июль взаимная торговля выросла еще на 4%. Путин назвал эти цифры «неплохим результатом».

Президент сравнил этот показатель с торговлей России и Беларуси, где объем превышает 50 миллиардов долларов при населении в 10 миллионов человек. Учитывая, что население Узбекистана приближается к 40 миллионам, Таджикистана — превышает 10 миллионов, а Казахстана — более 20 миллионов, Путин подчеркнул колоссальный неиспользованный ресурс для расширения экономических связей.

Важным шагом в укреплении финансовой независимости становится переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. «Идёт планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчётах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах. Повсеместной стала практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями наших государств», – отметил Путин.

Россия позиционирует себя как одного из ведущих инвесторов в экономики Центральной Азии. Совокупный объем российских инвестиций превышает 20 миллиардов долларов, хотя Президент отметил, что это «маловато».

В регионе работает около 25 тысяч компаний с российским капиталом.

Особое внимание уделяется промышленной кооперации. При участии России в странах Центральной Азии создаются совместные индустриальные парки, торговые дома и оптово-распределительные центры. Реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и других отраслях.

По словам Путина, Россия заинтересована в том, чтобы компании из центральноазиатских государств активнее присоединялись к российским программам в сфере промышленности, высоких технологий и импортозамещения. Он отметил успехи партнеров в этих направлениях, что открывает новые возможности для совместной работы.

В выступлении Путин озвучил готовность к выстраиванию новых логистических и транспортных цепочек. Ключевыми задачами названы обустройство магистральных маршрутов “Север—Юг” и “Восток—Запад”, а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. В перспективе эти проекты можно объединить в единую евразийскую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами.

Партнерство в энергетике выходит за рамки традиционной добычи и торговли углеводородами. Как отметил российский лидер, речь идет также о строительстве атомных станций по передовым технологиям, внедрении возобновляемых источников энергии. При участии российских компаний проводится модернизация крупнейших гидроузлов Центральной Азии, многие из которых были построены еще в советское время. Кроме того, есть готовность подключаться к строительству новых ГЭС и проектам по безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры.

Путин напомнил о выделенных Россией более 33 миллионах долларов на совместные программы, включая мониторинг бассейнов рек Амударья и Сырдарья, технологии водосбережения, повторное использование воды и лесопосадки в зоне Приаралья и на осушенном дне Аральского моря. Эти инициативы подчеркивают фокус на рациональном использовании трансграничных рек и освоении природных ресурсов.

Путин также отметил перспективность сотрудничества на площадке многосторонних институтов.

Значительные возможности открывает сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), даже для стран, не являющихся его полноправными членами. Евразийский фонд стабилизации и развития выделил на поддержку экономик Центральной Азии свыше 1 миллиарда долларов, которые могут быть использованы для укрепления бюджетов и платежных балансов.

«В свою очередь Евразийский банк развития уже профинансировал в Центральной Азии проекты на сумму 8,7 миллиарда долларов – это более трети всех средств, выделенных региону по линии международных финансовых структур», – отметил Путин.

Путин затронул ситуацию в Афганистане, отметив, что она остается в фокусе внимания России и стран Центральной Азии. Он подчеркнул, что террористические структуры продолжают использовать афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности. Однако Президент РФ отметил позитивные изменения, указав, что действующие власти Афганистана демонстрируют готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах, включая борьбу с терроризмом и наркомафией. Россия, по его словам, готова поддерживать эти устремлени.

В заключение Президент отметил, что реализация Коммюнике и Плана действий, подготовленных по итогам саммита, будет способствовать дальнейшему углублению дружеских, взаимовыгодных отношений между Россией и государствами Центральной Азии. ///nCa, 10 октября 2025 г.