Транспорт, атомная энергетика, промышленная кооперация: Президент Узбекистана назвал приоритеты партнерства для Центральной Азии и России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал страны Центральной Азии и Россию к более тесной координации и сотрудничеству в шестистороннем, чего требуют «растущая геополитическая напряженность и кризисные явления в мировой экономике». Об этом было заявлено на саммите Центральная Азия – Россия в Душанбе.

В данном контексте лидер Узбекистана обозначил свое видение перспектив взаимодействия стран региона с Россией.

Выразив поддержку принятию Плана совместных действий до 2027 года, Президент Узбекистана предложил подготовить более детальную «дорожную карту» с конкретными мерами по углублению практического взаимодействия.

В целях своевременного выполнения поручений, подготовки и ускорения реализации программ и проектов регионального значения отмечена важность учреждения Координационного совета на уровне заместителей глав правительств.

Мирзиеёв в рамках деятельности вышеуказанного Координационного совета выработать комплексные меры, направленные на увеличение объёмов товарооборота.

Речь идет об облегчении взаимного доступа на товарные рынки, упрощении процедур, запуске проекта «Агроэкспресс Центральная Азия – Россия».

Глава Узбекистана также подчеркнул жизненно важное значение эффективного использования транзитно-транспортного потенциала наших стран, прежде всего в рамках коридора Север – Юг.

«Мы выступаем за сопряжение национальных программ в области автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения и разработку на этой основе комплексного плана инфраструктурного партнёрства – Транспортно-логистического контура наших стран. Конечной целью должно стать формирование интегрированной, взаимосвязанной региональной транспортной инфраструктуры, устойчивой к внешним вызовам», – отметил Президент.

Другим приоритетным направлением обозначено выстраивание устойчивых производственных цепочек и углубление промышленной кооперации. В этом связи Мирзиёев выступил с инициативой создания Хаба промышленного инжиниринга «Центральная Азия – Россия» в городе Бухаре, который может стать уникальной технологической площадкой для разработки, внедрения и тиражирования передовых инженерных решений.

Глава Узбекистана указал на огромные резервы для наращивания сотрудничества в области машиностроения, точного приборостроения, химической, электротехнической, горнодобывающей и других отраслях на кластерной основе.

Как подчеркнул Мирзиёев, энергетическое сотрудничество с Россией и далее будет являться фактором стабильности и устойчивости региона. Сегодня осуществляются стратегические проекты, включая развитие газопроводов и энергетической инфраструктуры.

«В эти дни состоится историческое событие – будет дан старт реализации совместных проектов строительства первой реакторной установки будущей атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины в Узбекистане», – сообщил Президент.

Предложено наладить широкое научно-практическое сотрудничество в этом направлении – учредить Региональный центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане, а также принять Программу подготовки кадров на базе Ташкентского филиала Московского инженерно-физического института.

Также заявлено о намерении расширять сотрудничество в области разведки и переработки углеводородов, модернизации электроэнергетики, внедрения энергоэффективных решений.

В целях трансфера передовых знаний и технологий, подготовки и продвижения совместных проектов Президент Узбекистана указал на целесообразность разработки комплексной Программы «Энергетическое партнерство Центральной Азии и России».

Также отмечена востребованность учреждения Регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям, что позволит наладить проектное сотрудничество на уровне ведущих центров, организаций и IT-компаний.

Президент Узбекистана отдельно остановился на вопросах обеспечения региональной безопасности, выступив наращивания тесного взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов в борьбе против терроризма, экстремизма, радикализма, организованной преступности, торговли людьми, наркотрафика, киберугроз.

По афганской проблематике, Шавкат Мирзиёев предложил рассмотреть возможность проведения консультаций на высоком уровне в целях координации подходов к расширению сотрудничества и содействия социально-экономическому развитию Афганистана.

В завершение своего выступления Президент Узбекистана вновь подчеркнул приверженность дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Россией в интересах обеспечения безопасности, устойчивого развития и процветания всех стран региона. ///nCa, 10 октября 2025 г.