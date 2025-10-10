Президент Таджикистана Эмомали Рахмон председательствовал на Втором саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе

9 октября в Душанбе под председательством Президента Таджикистан Эмомали Рахмона состоялся Второй саммит «Центральная Азия – Россия».

Эмомали Рахмон тепло и сердечно поприветствовал каждого из прибывших глав государств — участников саммита. В форуме приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Открывая встречу, Эмомали Рахмон сердечно поприветствовал высокопоставленных гостей и выразил уверенность, что итоги форума станут весомым вкладом в дальнейшее укрепление и развитие эффективного многостороннего сотрудничества в формате «Центральная Азия – Россия».

Президент Таджикистана отметил, что повестка дня саммита охватывает широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия. В числе приоритетных направлений названы продвижение торгово-экономического сотрудничества, содействие росту инвестиций, расширение гуманитарных связей, а также укрепление региональной стабильности и безопасности.

Он подчеркнул, что активное участие глав государств и соответствующих структур свидетельствует о взаимной нацеленности стран региона и Российской Федерации на укрепление стратегического партнёрства и развитие открытого диалога.

Особое внимание в ходе саммита было уделено вопросам углубления торгово-экономических и инвестиционных связей, совместным мерам по обеспечению стабильности и безопасности, а также укреплению культурно-гуманитарных отношений.

Президент Эмомали Рахмон выразил уверенность, что решения, принятые по итогам форума, послужат основой для дальнейшего укрепления духа солидарности, взаимопонимания и добрососедства между странами-участницами формата «Центральная Азия – Россия». ///nCa, 10 октября 2025 г.