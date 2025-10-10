Президент Кыргызстана подчеркнул положительное изменение ситуации с безопасностью в Центральной Азии

Для Кыргызстана страны Центральной Азии и Россия неизменно остаются ключевыми партнерами. Этот формат является практическим инструментом для углубления всестороннего партнерства, заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на Втором саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе.

Говоря о текущей международной обстановке, Садыр Жапаров отметил, что сегодняшняя встреча является важной для комплексного обсуждения региональных вопросов. В этом контексте он озвучил несколько предложений.

«С момента проведения Первого саммита, ситуация с безопасностью в регионе Центральной Азии кардинально изменилась в положительную сторону», – сказал Президент.

Глава государства констатировал, что для стран Центральной Азии Россия является ключевым торгово-экономическим партнером и занимает одну из ведущих позиций по объему товарооборота и привлеченным инвестициям.

«Во всех наших странах наблюдается динамика роста экономики, повышение уровня благосостояния населения и расширение объемов внутренних рынков. Мы видим большие возможности в реализации совместных с Россией крупных инфраструктурных проектов», – сказал Садыр Жапаров.

Он также обозначил, что сотрудничество в сфере транспорта и логистики позволит обеспечить повышение скорости перемещения товаров и доступности транспортной инфраструктуры для развития экономик стран.

Президент Кыргызстана считает необходимым усиление совместной работы по запуску проектов, направленных на реализацию транспортного потенциала региона и обеспечение транспортной связанности России с Китаем, Ираном и другими странами.

Президент Кыргызстана призвал продолжить работу по снятию ограничений и барьеров, существующих между странами и препятствующих развитию торговли, грузоперевозок, а главное свободному передвижению трудящихся-граждан.

В контексте сотрудничества в сфере энергетики, Садыр Жапаров сказал, что энергетический сектор Кыргызстана переживает масштабные преобразования, направленные на наращивание генерации, цифровизации и устранение дефицита электроэнергии. Страна активно продолжает поэтапную реализацию проектов по строительству малых и средних ГЭС и возобновляемых источников энергии.

«Мы заинтересованы в получении передовых технологий и дальнейшем взаимовыгодном инвестиционном сотрудничестве в гидроэнергетическом комплексе», – подчеркнул Президент КР.

Еще одним важным направлением является трансграничный туризм. В настоящее время формируется горнолыжный кластер, создаются новые и модернизируются действующие туристические объекты, строятся и обновляются аэропорты и дороги, в том числе крупнейший в Центральной Азии современный всесезонный горнолыжный курорт «Ала-Тоо Резорт», отвечающий современным мировым стандартам, рассказал Жапаров.

В завершение своей речи Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан нацелен на развитие дружественных взаимоотношений со своими союзниками и стратегическими партнерами, и привержен продолжению активного политического диалога в данном формате. ///nCa, 10 октября 2025 г.