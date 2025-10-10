Дипломатия со вкусом: Как Таджикистан очаровал лидеров Центральной Азии и России выставкой своего урожая

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в честь глав государств, участвующих в Саммите Центральная Азия – Россия и саммите СНГ в городской правительственной резиденции провёл неофициальную встречу – вечер дружбы.

Выставка сельскохозяйственной продукции и национальных блюд Таджикистана была организована в красивой и живописной зоне правительственной резиденции, где на отдельных аллеях были представлены все виды сельскохозяйственной продукции в особом стиле и оформлении. На выставке были представлены десятки видов овощей и бахчевых, фрукты, бесподобные по вкусу, такие как виноград, яблоки, груши и инжир, высококачественные сухофрукты, такие как грецкие орехи и миндаль, изюм и фисташки, а также цитрусовые.

Фото-подборка (источник – официальный сайт Президента Таджикистана):