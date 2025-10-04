Fitness Games-2025 в Ашхабаде: Спортивный праздник в честь 30-летия дипотношений ОАЭ – Туркменистан

Эльвира Кадырова, Равиля Кадырова, Тамир Шакиров

4 октября 2025 года в Олимпийском городке Ашхабада под патронажем Посольства ОАЭ в Туркменистане прошла ежегодная спортивная акция Fitness Games “ОАЭ – Туркменистан”, приуроченная к 30-летию дипломатических отношений между двумя странами. Атлетический батл собрал 120 участников, представлявших 40 команд – 30 мужских и 10 женских.

Мероприятие открыли Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль-Хай Аль-Хамели и заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по физической культуре и спорту Шохрат Маммедов.

В свое выступлении Посол передал приветствия от Вице-президента, заместителя премьер-министра ОАЭ, председатель Аппарата Президента шейха Мансура бин Заид Аль Нахайяна, а также от имени заместителя Председателя Совета министров , министра иностранных дел шейха Абдаллы бин Заид Аль-Нахайяна, и министра спорта Ахмада Бельхуля Аль-Фаласи.

Дипломат подчеркнул важность спортивного сотрудничества между ОАЭ и Туркменистаном. Он подчеркнул, что в 2023–2025 годах велосипедный клуб Абу-Даби организовал в Ашхабаде учебно-тренировочные сборы совместно с национальной сборной Туркменистана по велоспорту. Кроме того, туркменские спортсмены успешно участвовали в гонке “Гран-Фондо Абу-Даби” в 2023 и 2024 годах и планируют выступить на ней в текущем году.

Fitness Games, проводимые третий год подряд, стали настоящим праздником силы, выносливости и спортивного духа. Атлеты соревновались в четырех интенсивных тренировках, включающих скоростной бег, подъем по канату, силовые упражнения со штангой, бёрпи (высокоинтенсивное плиометрическое упражнение, которое включает в себя приседание, планку, отжимание и выпрыгивание вверх). Участники продемонстрировали не только физическую мощь, но и невероятную волю к победе, вдохновляя зрителей своими яркими выступлениями.

Среди команд-участниц были: Unbroken “KSG”, Runfast, Black Borz, Athletes, Wolf’s, BSH, Astro, Garagoz, Navi, Eagle, Dostluk, Athlete’s Way Team, Borz’s, Ýaşlar Gurama, Fight Club, Black Squadron, Yeah Buddy, TM Edermen, UAE Embassy teams, Qatar Embassy team, Hells Angels, Immortals, USA Embassy (White Lotus), Next Level, Malaysia Embassy, Sprinter, Judoka, Agronauts, Olimp, Owez, Spice Girls, Diamond, Eterna, Brats, Not Angels, Butterfly, Women, Student Sport, Spark.

Спонсорскую и организаторскую поддержку мероприятия оказали компании Dragon Oil, Fly Dubai, MaxFit, Görogly Fitness, Lotus Gym Club, Al-Wathba Cycling Team, Arassa Deniz, Arassa Söwda we Gurluşyk, Bold, ресторан Mandarin

Благодаря их участию победители получили ценные призы, а счастливчики, выигравшие в лотерее, стали обладателями авиабилетов от FlyDubai в ОАЭ. Также подарочные лотереи и абонементы в фитнес-клуб Lotus Gym Club были разыграны среди зрителей.

Церемония награждения стала кульминацией Игр, вызвав бурю эмоций у участников и зрителей. Призовой фонд распределился следующим образом:

Женские команды (топ-5):

Не Ангелы – 2000 долл. США Student Sport – 1500 долл. США Women – 700 долл. США Diamond – 100 долл. США Spark – 100 долл. США

Мужские команды (топ-3 и места с 4 по 10):

Immortals – 2000 долл. США Unbroken “KSG” – 1500 долл. США Команда Посольства Катара – 700 долл. США Wolf’s Olimp Black Squadron Garagoz Ýaşlar Gurama Dostluk Black Borz

Мужские команды, удостоившиеся мест с 4 по 10, были награждены денежным призом по 100 долл. США для каждой команды

Судьям, спонсорам и организаторам также были вручены, соответственно, денежные призы, наградные логотипы Fitness Games, сертификаты за участие.

Fitness Games “ОАЭ – Туркменистан” 2025 стали не только очередным зрелищным событием, но и символом укрепления дружбы и сотрудничества между ОАЭ и Туркменистаном. Атлеты, зрители и организаторы создали атмосферу единства и стремления к новым вершинам, сделав этот день незабываемым. ///nCa, 4 октября 2025 г.

Фоторепортаж с Игр:

Церемония открытия Fitness Games 2025

Игры Fitness Games разгаре – Титаны сражаются за победу

Награды и подарки для всех: Победителей, участников и зрителей