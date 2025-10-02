Çalık Enerji – Платиновый спонсор XXX Международной конференции и выставки “Нефть и газ Туркменистана- 2025” (OGT 2025)

Ашхабад, Туркменистан — Организационный комитет XXX юбилейной Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана- 2025” (OGT 2025) рад объявить компанию Çalık Enerji Платиновым спонсором этого значимого события, которое состоится в Ашхабаде 22–24 октября 2025 года.

Данное партнёрство отражает стратегическую значимость OGT как глобальной энергетической платформы и подчёркивает ключевую роль международного сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития

Основанная в 1998 году и входящая в состав Çalık Holding, компания Çalık Enerji является одним из ведущих игроков в энергетическом секторе Евразии. Сфера её деятельности охватывает проектирование, закупки и строительство (EPC), возобновляемые источники энергии, эксплуатацию электростанций, а также распределение и продажу электроэнергии.

За годы своей деятельности Çalık Enerji зарекомендовала себя как надёжный партнёр в реализации масштабных проектов, уделяя особое внимание инновациям, экологической устойчивости и применению современных технологических решений.

Деятельность в Туркменистане

Туркменистан является одним из ключевых направлений деятельности Çalık Enerji. Компания внесла значительный вклад в развитие национальной энергетической инфраструктуры, реализовав ряд стратегически важных проектов. Среди них — строительство современных газотурбинных электростанций, обеспечивающих внутренний рынок электроэнергией и создающих потенциал для экспорта.

Çalık Enerji активно участвует в программах модернизации энергосистемы, внедряет передовые инженерные решения и демонстрирует приверженность экологической эффективности и безопасности. Эти проекты способствуют укреплению энергетической независимости Туркменистана и открывают новые возможности для международного сотрудничества.

Статус платинового спонсора приобретается в ключевой момент подготовки к OGT 2025. Форум традиционно собирает ведущих представителей мировой энергетической отрасли, включая министров, руководителей международных компаний, инвесторов и экспертов.

Тема «Энергия. Инновации. Развитие.» полностью созвучна миссии Çalık Enerji, которая на протяжении более двух десятилетий выступает драйвером инновационных решений, устойчивого развития и эффективного использования энергетических ресурсов. Участие компании в качестве платинового спонсора придаёт мероприятию дополнительный вес и подчёркивает стратегическое значение Туркменистана в мировой энергетике.

Ключевые достижения Çalık Enerji

Энергетическая инфраструктура : строительство современных электростанций и объектов генерации.

: строительство современных электростанций и объектов генерации. Инновации : внедрение передовых инженерных и цифровых решений в энергетике.

: внедрение передовых инженерных и цифровых решений в энергетике. Экологическая устойчивость : ориентация на повышение энергоэффективности и снижение воздействия на окружающую среду.

: ориентация на повышение энергоэффективности и снижение воздействия на окружающую среду. Международное сотрудничество: реализация проектов в Турции, Европа, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Так же как OGT 2025 объединит мировых лидеров для обсуждения будущего энергетики, Çalık Enerji продолжает играть ключевую роль в развитии энергетической системы Туркменистана. Сохраняя высокие стандарты качества и приверженность инновациям, компания вносит значительный вклад в укрепление роли страны как важного энергетического моста между Востоком и Западом.

Подготовка к предстоящей юбилейной конференции OGT 2025 идет полным ходом. На сегодняшний день для участия зарегистрировались более 1000 делегатов из более чем 70 стран, среди них — свыше 50 новых компаний и 100 делегатов, принимающих участие впервые. Это открывает уникальные возможности для национальных и частных туркменских компаний в расширении деловых связей, установлении новых партнерств и укреплении международного сотрудничества. Настоятельно рекомендуем всем участникам завершить онлайн-регистрацию до 10 октября, чтобы получить полный доступ к этому знаковому отраслевому событию.

Дополнительную информацию об OGT 2025 можно получить на официальном сайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com . ///nCa, 2 октября 2025 г. (материал предоставлены Организаторами OGT 2025)