Президент Туркменистана обсудил перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве с главой французской компании «IGNFI»

28 сентября в Ашхабаде Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с руководителем французской компании IGNFI Оливье Делумо, прибывшим в страну для участия в торжествах по случаю Дня независимости.

Оливье Делумо отметил, что это его первый визит в Туркменистан, подчеркнув, что столица страны и богатое культурное наследие туркменского народа произвели на него глубокое впечатление. Он также высоко оценил темпы социально-экономического развития государства.

В ходе переговоров глава Туркменистана подчеркнул, что развитие сельскохозяйственного комплекса является одним из ключевых направлений государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и повышение благосостояния населения. В стране ведётся работа по модернизации агропромышленного сектора, улучшению мелиоративного состояния земель, внедрению инновационных технологий и цифровых решений в сельское хозяйство.

Отметив, что Туркменистан всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнёрами, в первую очередь с ведущими компаниями, располагающими солидным опытом и передовыми технологиями, глава государства назвал в их числе «IGNFI».

Как подчёркивалось, цифровизация отрасли открывает новые возможности для устойчивого сельского хозяйства, создаёт условия для внедрения инновационных практик, таких как точное земледелие и устойчивые методы агрономии.

В данной связи, констатировав наличие хороших перспектив для сотрудничества, Президент Бердымухамедов подтвердил готовность страны рассмотреть конкретные предложения компании по дальнейшему развитию партнёрства.

Оливье Делумо, в свою очередь, выразил заинтересованность своей компании в участии в совместных проектах, направленных на развитие туркменского сельского хозяйства.

Компания IGN FI (Ingenierie Geographique Numerique Francaise a L’International), со штаб-квартирой в Париже, известна во всем мире в области географической информации. С момента своего основания в 1986 году компания IGN FI зарекомендовала себя как лидер в области геоматических проектов. IGN FI является частью GEOFIT Group и предлагает услуги в таких областях, как геодезия, метрология, картография, географические информационные системы (ГИС), тематические порталы, информационные системы управления земельными ресурсами и др. ///nCa, 29 сентября 2025 г.