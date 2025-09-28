Национальный Лидер Туркменистана встретился с Раисом Татарстана

27 сентября Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад для участия в торжествах, посвящённых Дню независимости Туркменистана.

Минниханов поздравил руководство Туркменистана с 34-й годовщиной независимости страны, а также передал приветствия от Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства Михаила Мишустина.

«Я весьма рад принимать Вас на гостеприимной туркменской земле в качестве Лидера Татарстана, а также хотел бы поздравить Вас с убедительной победой на выборах Раиса Республики Татарстан», – поприветствовал Гурбангулы Бердымухамедов в начале беседы. Он отметил, что визит в Туркменистан сразу после вступления в должность подчеркивает высокий уровень двухсторонних отношений.

В ходе встречи стороны констатировали, что туркмено-татарстанское сотрудничество поступательно развивается. В повестке многопланового двустороннего взаимодействия особое место занимает развитие экономических связей. В этом контексте подчёркивалась важная роль деятельности Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Вместе с тем большое значение придаётся укреплению сотрудничества в области образования, науки и культуры.

Минниханов особо отметил усилия Президента Туркменистана по развитию дружественных отношений между двумя народами.

Бердымухамедов выразил уверенность, что нынешний визит главы Татарстана придаст новый импульс дальнейшему развитию туркмено-татарстанского сотрудничества. ///nCa, 28 сентября 2025 г