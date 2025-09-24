В Бишкеке состоялся 3-й Межпарламентский форум Центральной Азии

23 сентября, в Государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке состоялся III Межпарламентский форум государств Центральной Азии на тему «Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона».

Открывая форум глава Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Шакиев подчеркнул, что данный межпарламентский форум за короткий период стал главной площадкой для обсуждения важных инициатив.

Далее с докладами выступили главы парламентов стран Центральной Азии.

Так, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев затронул вопросы регионального сотрудничества: «Считаю, что III Межпарламентский форум государств Центральной Азии станет главной движущей силой региональной интеграции и откроет новые возможности для взаимодействия. Успешное заключение договора о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также историческое трехстороннее соглашение между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном стали ярким символом приверженности стабильности и процветанию в регионе. В прошлом году также вступил в силу договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном. Все эти усилия будут способствовать поддержанию стабильности в Центрально-Азиатском регионе, обеспечению экономического роста и развитию межгосударственного сотрудничества», — сказал он.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева отметила, что за три года своей деятельности форум убедительно показал, что он востребован и жизненно необходим. «Форум стал важнейшим центром диалога согласования интересов. За эти годы поистине страны региона достигли высокого уровня доверия и добрососедства. Это результат политической воли наших глав государств. Такое сотрудничество затрагивает все аспекты от сферы безопасности до культурно-гуманитарного взаимодействия. В этом направлении парламенты занимают ключевое место, создавая прочную законодательную основу и практическую реализацию. В ходе форума затронуты самые актуальные вопросы для нашего будущего», – сказала Танзила Нарбаева.

При этом Председатель Сената Олий Мажлиса отметила, что высокий уровень сотрудничества находит отражение на конкретных торгово-экономических показателях. Так, объем товарооборота между странами Центральной Азии вырос в 3 раза, а количество совместных предприятий в 6 раз.

В свою очередь, Председатель Национального Совета Высшего собрания Республики Таджикистан Рустами Эмомали заявил, что проведение очередного межпарламентского форума свидетельствует об устойчивом стремлении государств Центральной Азии к укреплению диалога и сотрудничества в интересах народов. «Посредством продвижения парламентской дипломатии мы можем внести весомый вклад в создание благоприятной правовой базы для достижения целей наших стран. Благодаря стабильной и созидательной политике лидеров наших стран Центральная Азия постепенно становится регионом взаимовыгодного сотрудничества. Мы считаем, что с учетом чувствительной сложной ситуации в мировом пространстве только политическая солидарность и взаимопонимание будут способствовать сохранению мира и устойчивого развития», – сказал он.

Рустами Эмомали в своем выступлении остановился на значимых событиях, в частности он отметил, что подписание Договора между Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех государств, состоявшееся 31 марта в Худжанде, является важным историческим шагом, который открывает новые горизонты для дальнейшего укрепления добрососедских отношений. Наряду с этим, он обозначил, что подписание Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской Государственной границе придаст новый импульс и создаст прочную основу для многопланового взаимодействия.

В завершение он предложил провести следующее заседание форума в Республике Таджикистан, городе Душанбе.

От имени Туркменистана выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол страны в Кыргызстане Нуры Голлиев. Он отметил, что Межпарламентский форум представляет собой важную платформу для обсуждения актуальных вопросов регионального развития, межпарламентского сотрудничества, а также для выработки конструктивных решений по вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Туркменистан выражает свою приверженность развитию межпарламентских контактов как важнейшего механизма взаимопонимания. Такое сотрудничество всецело охватывает политико-дипломатическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы», – сказал он.

По итогам форума была принята Бишкекская декларация.

Отметив важность каждого озвученного на Межпарламентском форуме предложения, Нурланбек Шакиев заявил: «Мы обменялись мнениями о том, как мы можем совместными усилиями обеспечить стабильность в регионе и внести вклад в развитие пяти соседних стран. Каждый поднятый вопрос учтен и включен в Бишкекскую декларацию. Я убежден, что данная декларация позволит расширить диалог между парламентами государств Центральной Азии и станет главной дорожной картой для регионального единства». ///nCa, 24 сентября 2025 г. (по материалам Парламента Кыргызстана)