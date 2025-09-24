В Ашхабаде пройдет двухдневный фестиваль корейской культуры

Посольство Республики Корея в Туркменистане проведет в Ашхабаде двухдневный фестиваль корейской культуры. Он будет состоять из насыщенной программы мероприятий и особого музыкального концерта. События призваны укрепить культурные связи и взаимопонимание между народами Туркменистана и Республики Корея.

Праздник начнется 3 октября с «Недели корейской культуры» в торгово-развлекательном центре «Аркач». С 17:00 посетители смогут погрузиться в корейские традиции и искусство. В программе — практические мастер-классы по каллиграфии, где каждый желающий сможет научиться писать свое имя на корейском алфавите, Хангыль, а также всем желающим предоставиться возможность надеть традиционный корейский наряд – Ханбок. Гости также смогут сделать памятные снимки в тематической фотозоне «Путешествие в Корею» и ознакомиться с выставками, представляющими богатое культурное наследие страны. Вход на это мероприятие свободный.

Празднование продолжится 4 октября музыкальным концертом в Театре имени Махтумкули. В рамках уникального сотрудничества с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана на сцену выйдут известные южнокорейские исполнители — тенор г-н Квон Хвапён и меццо-сопрано г-жа Квон Минджи. Совместное выступление обещает гармоничное сочетание вокального мастерства и богатого инструментального звучания, которое подарит зрителям незабываемый вечер. Концерт начнется в 19:00, вход бесплатный.

Эти два мероприятия подчеркивают стремление посольства содействовать культурному обмену и укреплению связей между двумя странами. Приглашаются все жители и гости Ашхабада, чтобы познакомиться с яркой культурой Республики Корея. ///nCa, 24 сентября 2025 г.