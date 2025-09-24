Президент Туркменистана встретился с Королем Эсватини

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился в Нью-Йорке с Королем Эсватини Мсвати III в преддверии официального открытия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

В ходе беседы Король Мсвати III высоко оценил организацию Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая прошла в августе 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Он выразил благодарность за тёплое гостеприимство и отметил, что проведение столь значимого международного форума подчёркивает вклад Туркменистана в обеспечение устойчивого развития на глобальном уровне. По словам Короля, конференция сыграла ключевую роль в координации усилий по достижению устойчивого развития на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул, что Туркменистан, опираясь на свой трижды признанный ООН статус нейтралитета, стремится к укреплению дружественных связей со всеми странами мира, включая государства Африки.

В этом контексте он отметил важность недавно подписанного Протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Королевством Эсватини. Этот документ создаёт основу для расширения сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны выразили уверенность, что установление дипломатических отношений заложит прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства, которое будет способствовать сближению народов двух стран, укреплению мира и стабильности. ///nCa, 24 сентября 2025 г.