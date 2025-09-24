Через Единое окно в Туркменистане оформлено около 120 тыс. документов

За период с января по август 2025 года «Единое окно для экспортно-импортных операций» было оформлено около 120 тысяч документов в электронном формате, сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

Согласно цифровой отчётности, в 2024 году через эту систему было оформлено около 100 тысяч разрешительных документов.

Проект создания «Единое окно для экспортно-импортных операций», реализованного Государственной таможенной службой Туркменистана был реализован в сотрудничестве с Программой развития ООН и Конференцией ООН по торговле и развитию.

В настоящее время к системе «Единое окно» подключены 19 министерств или 24 отраслевых административных ведомства, объединённых в единую цифровую платформу. В результате сократилось время оформления необходимых процедур, значительно снизились расходы, а прозрачность предоставляемых услуг повысилась.

В сентябре 2025 года независимые международные эксперты провели итоговый анализ системы. Анализ показал, что внедрение системы «Единое окно» стало важным шагом в ускорении внешнеэкономических связей и облегчении взаимодействия между государством и деловым сообществом.

Также было подтверждено, что её основные направления чётко согласуются с процессом присоединения Туркменистана к Всемирной торговой организации.

Отмечено, что внедрение этой системы улучшило межведомственное сотрудничество и создало новые возможности для перехода к цифровому государственному управлению. ///nCa, 24 сентября 2025 г.