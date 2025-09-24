БОМКА 10 укрепляет фитосанитарный контроль на границах Туркменистана

22 сентября, финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) передала ИТ- и лабораторное оборудование Государственной службе по карантину растений при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана на сумму 17 598,68 евро.

Предоставленное оборудование включает 20 персональных компьютеров и 20 мониторов для региональных подразделений и пограничных пунктов, 8 лазерных принтеров, 1 цветной принтер, 4 планшета для проверки соответствия грузов документам, поданным через платформу “Единое окно для экспортно-импортных операций”, а также 6 цифровых микроскопов, которые будут размещены на основных пунктах пропуска для более быстрых, основанных на данных решений. Оказанная поддержка ускорит цифровизацию Cлужбы, обеспечит внедрение внутреннего электронного документооборота и повысит эффективность ежедневной работы на приоритетных участках границы.

Оборудование было передано в рамках Компонента 3 Программы БОМКА 10 «Содействие законным торговым потокам через границы», направленного на дальнейшую поддержку процесса региональной экономической интеграции. ///БОМКА, 22 сентября 2025 г.