Резиденция для танцоров и хореографов из Туркменистана пройдет в Алматы

С 22 сентября по 3 октября 2025 года в городе Алматы Jolda Dance Theatre проводит межкультурную танцевальную резиденцию для танцоров и хореографов из Туркменистана.

Резиденция является частью многокомпонентного проекта «Dance Turkmenistan!», направленного на развитие современного танца и реализуемого Французским институтом в Туркменистане в партнерстве с Министерством культуры Туркменистана, Представительством Европейского Союза, Посольствами Франции и Италии в Туркменистане, а также Goethe-Institut в Казахстане.

Проект финансируется EUNIC — сетью национальных культурных институтов стран Европейского Союза (ЕС) — в рамках программы «European Spaces of Culture», которая экспериментирует и внедряет инновационные модели культурного сотрудничества между европейскими деятелями — членами EUNIC и представительствами ЕС — и местными партнерами в странах за пределами ЕС, реализуя стратегический подход ЕС к международным культурным отношениям.

Цель резиденции – создать пространство для обмена опытом, нетворкинга и совместного творчества. В течение двух недель участники резиденции будут работать с куратором, посещать мастер-классы местных специалистов в сфере танца, а также знакомиться с представителями театрального и танцевального сообществ. Под наставничеством куратора участники доработают собственные идеи и разработают эскизы перформансов, которые будут представлены на итоговом открытом показе 3 октября.

Программа резиденции включает ежедневные практикумы с куратором, воркшопы и мастер-классы, самостоятельные занятия и репетиции, экскурсии и творческие встречи. Участники познакомятся с деятельностью JOLDA DANCE THEATRE, Театра современного танца «Самрук», TEATRO89, ALMATY CREATIVE, культурного пространства «TRANSFORMA», Театра «ArtKoshe», Almaty Museum of Arts, Центра современной культуры «Целинный», а также с художницей по костюмам Тамарой Саид, композитором и саунд-художницей Эллой Байысбаевой, режиссером и мультидисциплинарным художником Марком Куклиным.

Продюсерами резиденции являются Жанна Туленды, основательница Jolda Dance Theater, и Нафисат Ермагамбетова, сотрудничающая с командой театра как независимый продюсер и эксперт по международному сотрудничеству.

Кураторский и тренерский состав представлен опытными танцовщиками, хореографами и режиссерами: Артуром Галимуллиным, Гульсаей Таурхановой, Марией Губановой и Томирис Меттыбаевой.

Справочная информация:

Французский институт в Туркменистане является учреждением Министерства Европы и Иностранных дел Франции и выступает координатором посольства Франции по вопросам сотрудничества в сфере культуры и образования.

Он предлагает местным жителям курсы французского языка и соответствующие сертификаты, услуги медиатеки и широкий спектр культурных мероприятий.

JOLDA DANCE THEATRE – современная танцевальная компания Казахстана, известная своими смелыми экспериментами и международными проектами.

В портфолио театра сотрудничество с Goethe-Institut Kazakhstan, Посольством Франции, Indrive, участие в TEDxAstana и TEDxAlmaty, показы на премиях Steppe Awards, Alternativa, Ballet Globe.

Спектакль «Surfactant» был отмечен в числе финалистов премии UMAI 2024», видео-арт перформанс «Merger» вошел в шорт-лист The Alpine Fellowship 2024. Летом 2025 года театр представил спектакль «Tamyr» на фестивале Off Avignon.

Деятельность Goethe-Institut в Казахстане направлена на развитие и расширение международного культурного сотрудничества в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане, а также на популяризацию немецкого языка и культуры в этих странах.

Культурный институт Германии организует образовательные программы, творческие проекты, фестивали, выставки и сотрудничает с местными партнёрами для укрепления диалога. Основные принципы работы — открытость, устойчивость и разнообразие. ///nCa, 22 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)