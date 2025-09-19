Дутар – душа туркменского народа: арт-встреча «Звуки дутара» в киевской библиотеке им. Махтумкули

Культурная программа в канун празднования годовщины независимости нашей Родины началась в украинской столице. 18 сентября э.г. в библиотеке им. Махтумкули в г. Киеве состоялась арт-встреча «Звуки дутара», посвященная песенно-музыкальному искусству, в центре внимания которой – национальные туркменские инструменты, искусство бахши и наша музыкальная культура.

В мероприятии приняли участие преподаватели и учащиеся заведений культуры и образования Святошинского района, музыкальных школ, представители администрации Святошинского района и библиотечной системы, туркменская молодежь.

Директор библиотеки им. Махтумкули – ведущая арт-встречи, по традиции, рассказала об истории основания библиотеки и культурно-просветительской деятельности библиотечного музея Махтумкули.

Об уникальной музыкальной культуре, зарождении и развитии туркменской композиторской школы, о традиционных национальных музыкальных инструментах, искусстве бахши и культуре наставничества рассказал в своем выступлении перед участниками мероприятия дипломат Посольства Туркменистана в Украине. Отдельное внимание уделил теме сохранения и развития народно-национального музыкального наследия, в котором искусство бахши представляет собой бесценный пласт туркменской культуры, а дутар и гиджак являются неизменными атрибутами жизни туркмен. Признанием бесценного вклада бахши в мировую культуру стало внесение ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нём и искусства бахши в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, подчеркнул дипломат.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в одном из своих выступлений, ссылаясь на книгу Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага «Бахши – предвестники народного счастья», мудро отметил: «Среди туркмен бытует поговорка о том, что народ, у которого есть бахши, поистине счастливый: во все времена их воспринимали как провозвестников добрых вестей, радостной и мирной жизни».

Говоря о дутаре, вновь обратился к словам Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова: «Чудесная музыка туркменского дутара стала своеобразным гимном священной независимости и постоянного нейтралитета нашего суверенного государства, мелодией миролюбия, благородства, дружбы и братства».

Дипломат подчеркнул, что мероприятие проходит в канун празднования Дня Независимости, а также Международного дня музыки.

В центре внимания культурной акции – виртуозная игра дутариста – представителя туркменской диаспоры в Украине Сердара Дерекова, исполнившего народные мелодии на дутаре.

Ученики и преподаватели местных музыкальных школ выступили с концертными номерами фортепианным дуэтом, гитарным трио, сыграли на национальном украинском инструменте бандура.

Участникам арт-встречи в течение всего мероприятия демонстрировали тематические видеосюжеты и фотовыставку, а также проведена экскурсия в музей Махтумкули, где хранятся экспонаты народного-прикладного туркменского искусства и национальные инструменты, полученные в дар от Министерства культуры Туркменистана в году празднования 300-летия Махтумкули Фраги.

Участники акции, в преддверии Дня независимости Туркменистана, отмечаемого в Международном году мира и доверия, проявили искренний интерес к культуре и искусству туркменского народа, отметили важность изучения и популяризации в мире песенно-музыкального искусства, культуры и необходимость укрепления дружбы между народами. ///nCa, 19 сентября 2025 г. (В сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Украине)