TIF 2025: Dragon Oil: Наследие превосходства в энергетическом секторе Туркменистана

Dragon Oil, независимая upstream-компания в области нефти и газа, зарекомендовала себя как краеугольный камень энергетической разведки, разработки и производства в Ближнем Востоке, Каспийском регионе и Северной Африке. С гордым наследием в Туркменистане компания построила крепкие отношения и предоставила устойчивые, интегрированные энергетические решения на протяжении более двух десятилетий.

Саид Салем Аль-Шамси, Генеральный менеджер по маркетингу и связям с государственными органами компании «Dragon Oil», представил презентацию на Инвестиционном Форуме Туркменистану об операционных достижениях, социальных вкладах и приверженность компании устойчивому развитию.

С начала операций в регионе Челекен в 2000 году Dragon Oil является надежным энергетическим партнером в Туркменистане. Компания насчитывает более 2200 сотрудников, 93% из которых являются гражданами Туркменистана, и уделяет приоритет местным талантам. С инвестициями в размере 11 миллиардов долларов Dragon Oil укрепила свою приверженность социальному, экономическому и экологическому развитию региона.

Продленное присутствие компании в Туркменистане, запланированное до 2035 года, подчеркивает ее долгосрочное видение для страны. За последние 25 лет Dragon Oil достигла кумулятивной добычи более 440 миллионов баррелей нефти, демонстрируя операционное превосходство и преданность удовлетворению энергетических потребностей.

Вклад Dragon Oil выходит далеко за рамки добычи нефти и газа. Компания инициировала более 250 социальных проектов, сосредоточившись на образовании, культуре, спорте и продвижении здорового образа жизни. Эти инициативы отражают приверженность Dragon Oil улучшению качества жизни туркменских сообществ и содействию устойчивому развитию.

Инвестируя в образование и профессиональное развитие, Dragon Oil сыграла ключевую роль в подготовке туркменских специалистов. Акцент компании на технологиях и инновациях обеспечивает, чтобы местные таланты были оснащены навыками и знаниями, необходимыми для процветания в энергетическом секторе. Этот фокус на развитии кадров укрепляет рабочую силу Туркменистана и поддерживает экономический рост страны.

Dragon Oil ставит устойчивость в центр своих операций. С сильным акцентом на стандарты здоровья, безопасности и окружающей среды (HSE), компания придерживается строгих этических норм бизнеса и приоритизирует усилия по декарбонизации. Применяя передовые технологии, Dragon Oil минимизирует свой экологический след, одновременно максимизируя операционную эффективность.

Преданность компании инновациям очевидна в ее усилиях по разработке передовых энергетических решений. От использования новейших технологий до инвестиций в исследования и разработки, Dragon Oil формирует будущее энергетической отрасли в Туркменистане.

Глядя в будущее, Dragon Oil стремится расширять свои отраслевые сети в регионе. Используя свои обширные возможности, компания нацелена на создание долгосрочной ценности для Туркменистана и ее партнеров.

Для получения дополнительной информации об операциях и инициативах Dragon Oil посетите www.dragonoil.com. ///nCa, 18 сентября 2025 г.