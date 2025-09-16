ПРООН и ЮНИДО провели серию экологических мероприятий в Ашхабаде к Всемирному дню охраны озонового слоя

Ашхабад, 16 сентября 2025 г. – Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) и Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) провели серию экологических мероприятий для школьников и студентов г. Ашхабада, приуроченных ко Всемирному дню охраны озонового слоя, который отмечается ежегодно 16 сентября.

Цель инициативы — повысить осведомлённость молодого поколения о важности защиты озонового слоя, глобальных климатических вызовах и практических шагах, которые может предпринять каждый.

11 сентября эксперты ПРООН и ЮНИДО провели в школе №55 образовательное занятие на тему «Сохранение озонового слоя и климата». Учащиеся узнали о важной роли озонового слоя в поддержании жизни на Земле, о глобальных вызовах, связанных с его разрушением и изменением климата, а также о значении индивидуальных и коллективных действий по защите окружающей среды. Программа завершилась интерактивной викториной и сессией вопросов и ответов, а также символической акцией по посадке деревьев на территории школы, что подчеркнуло важность перевода знаний в практические меры по охране природы.

15 сентября в школе №15 прошло очередное интерактивное занятие на тему «Защита озонового слоя и изменение климата». Ученики активно участвовали в викторине, обменивались идеями и делились собственным опытом в области охраны окружающей среды. Для закрепления полученных знаний занятие завершилось символической посадкой деревьев на территории школы, что подчеркнуло ощутимый вклад индивидуальных действий в решение глобальных экологических проблем.

Завершающим событием кампании стало мероприятие, организованное во Всемирный день охраны озонового слоя, которое состоялось в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева. Студенты и преподаватели приняли участие в лекциях и дискуссиях, посвященных ключевым вопросам защиты озонового слоя. Особое внимание уделялось вкладу Туркменистана в реализацию международных природоохранных соглашений, включая Монреальский протокол и Тегеранскую конвенцию по защите морской среды Каспия.

Кампания стала важной частью совместных усилий ПРООН и ЮНИДО по повышению экологической осведомлённости и вовлечению молодого поколения Туркменистана в действия по борьбе с изменением климата. ///nCa, 16 сентября 2025 (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)