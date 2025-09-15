Министр иностранных дел Туркменистана посетил Катар

14-15 сентября 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов пребывает в г.Дохе, Государство Катар, для участия во внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, а также в экстренном арабо-исламском саммите.

Как известно, Туркменистан выразил свою официальную позицию в связи с произошедшими событиями в Катаре, подчеркнув недопустимость применения силы для урегулирования международных споров, что противоречит принципам Устава ООН и общепризнанным принципам международного права.

***

В рамках визита состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Премьер-министром и Министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

В ходе встречи Р.Мередов передал катарской стороне слова приветствия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

***

В рамках подготовительной встречи министров к внеочередному арабо-исламскому саммиту состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Государственным министром международного сотрудничества Министерства иностранных дел Государства Катар Марьам бин Али бин Насер Аль-Миснад.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе укрепление двустороннего политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных связей.

Отдельное внимание было уделено текущей ситуации в регионе.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества на принципах взаимного уважения и доверия. ///nCa, 15 сентября 2025 г. (по материалам МИД Туркменистана)