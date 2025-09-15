Эмир Катара поблагодарил руководство Туркменистана за поддержку

15 сентября 2025 года в г. Доха Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов был принят Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи глава Государства Катар передал свои слова приветствия и глубокого уважения Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани выразил глубокую благодарность руководству Туркменистана за поддержку, оказываемую руководством Туркменистана его стране и народу в этот не простой период.

Он также подчеркнул высокий уровень братских отношений между двумя странами и народами, и отметил хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Катаром по самому широкому спектру направлений.

Особо была подчеркнута значимость взаимодействия двух государств на международной политической арене в рамках Организации Объединённых Наций, Организации исламского сотрудничества и других авторитетных международных организаций. ///nCa, 15 сентября 2025 г.