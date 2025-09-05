Туркменские фильмы представлены на Международном фестивале аутентичной тюркской и татарской культуры «KURULTAI» в Румынии

С 5 по 7 сентября 2025 года в городе Текиргёл, жудец Констанца, Румыния, прошел 10-й Международный фестиваль аутентичной тюркской и татарской культуры «KURULTAI». Фестиваль проводится под патронажем Национальной комиссии Румынии по делам ЮНЕСКО при поддержке Министерства культуры Румынии.

В этом году туркменская сторона также приняла участие в мероприятии, представив ряд национальных фильмов, отражающих богатое культурное наследие и современные тенденции туркменского кинематографа. В рамках фестиваля были показаны фильмы «Красное курте» режиссера Сыхысалыха Байрамова и «Красное яблоко» режиссера Хекима Аловова. Последний основан на лирической легенде из книги Героя-Аркадага и повествует о туркменских национальных традициях и ценностях, воспевающих честность и трудолюбие туркменского народа.

Показ туркменских фильмов стал частью обширной программы фестиваля, включавшей международные художественные выступления, выставки, мастер-классы, традиционные игры и ремесла.

Официальное открытие фестиваля состоялось в летнем театре Жана Константина в Текиргёле. В церемонии приняли участие представители различных стран, дипломаты, официальные лица и выдающиеся деятели культуры, искусства и традиционных видов спорта.

Фестиваль «KURULTAI» направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия народов, укрепление межкультурного диалога и поддержание многообразия культурных традиций. Участие туркменской стороны и демонстрация туркменских фильмов подчеркнули вклад Туркменистана в развитие культурного обмена и укрепление дружбы между народами. ///nCa, 5 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)