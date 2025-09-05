ПРООН и ЕЭК ООН содействуют развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане

Ашхабад, 5 сентября 2025 г. – Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) совместно с Экономической комиссией ООН для Европы (ЕЭК ООН) 4–5 сентября 2025 года провели в здании ООН в Ашхабаде двухдневный обучающий семинар «Применение лучших международных практик для обеспечения устойчивого энергетического перехода и развития возобновляемых источников энергии в Туркменистане».

Мероприятие организовано в рамках совместной программы «Поддержка разработки политики и укрепление национального потенциала в области перехода к зелёной энергетике в Туркменистане», реализуемой ПРООН и ЕЭК ООН при координации Офиса Постоянного координатора ООН в Туркменистане.

В семинаре приняли участие представители профильных министерств и ведомств, академического сообщества и организаций, вовлечённых в реализацию национальной энергетической политики, проведение научных исследований и подготовку кадров для энергетической отрасли.

Участники ознакомились с глобальными тенденциями в сфере возобновляемой энергетики (ВЭ), при этом на долю возобновляемых источников в 2024 году приходится более 30% мирового производства электроэнергии (Международное энергетическое агентство), а водород рассматривается как ключевой фактор будущего развития энергетики. Мероприятие было сосредоточено на ключевых технологических аспектах модернизации энергетического сектора, а также на международном опыте регулирования и продвижения использования ВЭ и водорода.

Эксперты подчеркнули, что Туркменистан обладает одним из самых высоких уровней солнечной инсоляции в Центральной Азии — в среднем 2500–3000 часов солнечного сияния в год, что открывает широкие перспективы для масштабирования проектов в области солнечной энергетики. Особое внимание было уделено передовым технологиям, инструментам и моделям, которые могут быть использованы для более точной оценки потенциала ВИЭ в Туркменистане. Также были проанализированы возможности финансирования проектов ВИЭ, включая выпуск «зеленых» облигаций, климатические фонды и государственно-частное партнерство.

В программу обучения были включены практические инструменты и модели для оценки перспектив использования ВИЭ и водорода в Туркменистане, разработки проектов в области ВИЭ, интеграции систем накопления энергии в соответствии с международными передовыми практиками, поддерживающими энергетический переход, а также подходы к планированию и реализации проектов в энергетическом секторе.

Кроме того, в ходе мероприятия была проведена дискуссия, посвящённая выбросам метана, в рамках которой участники обсудили действующие внутренние нормативные акты и рассмотрели возможности совершенствования общей правовой базы Туркменистана по этому вопросу с целью снижения углеродного следа местной нефтегазовой отрасли.

По завершении семинара всем участникам были вручены сертификаты и предоставлены учебные материалы, которые могут использоваться широким кругом заинтересованных сторон при реализации национальной энергетической политики и в образовательных целях.

***

Совместная программа «Поддержка разработки политики и укрепление национального потенциала в области перехода к зелёной энергетике в Туркменистане», финансируемая Совместным фондом по Целям устойчивого развития (Joint SDG Fund), направлена на повышение потенциала Туркменистана для перехода к зелёной энергетике путём оценки имеющихся ресурсов и технологических потребностей, разработки стратегий развития возобновляемой энергетики, а также обеспечения социальной защиты и развития навыков работников, затронутых этим переходом.

Программа сосредоточена на поддержке перехода Туркменистана к зелёной энергетике через укрепление национального потенциала и содействие разработке политики. Она активно вовлекает заинтересованные стороны для оценки потребностей энергетического сектора, разработки стратегий развития возобновляемой энергетики и продвижения энергоэффективности, с целью достижения значимых целей ЦУР. Интегрируя климатические меры в национальную политику, программа способствует устойчивому развитию и повышению климатической устойчивости, в итоге продвигая стремление страны к углеродной нейтральности. ///nCa, 5 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)