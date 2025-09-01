Тяньцзиньская декларация: ШОС закрепила курс на многополярный мир и усиление интеграции

Тяньцзиньская декларация Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от 1 сентября 2025 года является всеобъемлющим документом, отражающим позиции и цели государств-членов.

Декларация, состоящая из пяти разделов, затрагивает широкий спектр вопросов, от глобальной безопасности и борьбы с терроризмом до экономического сотрудничества, развития инфраструктуры и культурно-гуманитарных связей.

Она подчеркивает стремление к многополярному мироустройству, основанному на международном праве и центральной роли ООН, а также выражает обеспокоенность актуальными международными конфликтами и призывает к их мирному урегулированию.

Документ также фиксирует важные решения о развитии самой организации, включая Стратегию развития ШОС до 2035 года и создание новых структур, таких как Банк развития ШОС.

Согласно Тяньцзиньской декларации, государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение об объединении статусов «наблюдатель» и «партнер по диалогу» в единый статус «партнер ШОС».

Кроме того, государства-члены с удовлетворением отметили решение о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера ШОС по диалогу.

В целом, декларация демонстрирует коллективное видение стран ШОС по ключевым глобальным и региональным вопросам и их намерение углублять сотрудничество в различных сферах.



Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), принятая 1 сентября 2025 года в Тяньцзине, охватывает широкий круг вопросов. Выделим следующие ключевые пункты:

I. (о принципах международного сотрудничества):

Признание глубинных исторических перемен и стремления к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства.

Обострение геополитической конфронтации и серьезные потрясения мировой экономики.

Приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка , основанного на принципах международного права и центральной координирующей роли ООН.

Необходимость адаптации ООН к современным реалиям путем реформы для обеспечения представленности развивающихся стран.

Приверженность "Шанхайскому духу" , включающему взаимное доверие, выгоду, равенство, консультации, уважение к культурному многообразию и стремление к совместному развитию.

Отказ от блоковых и конфронтационных подходов в решении международных и региональных проблем и видение взаимодействия в рамках ШОС как основы для архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

Центральная Азия как ядро ШОС и поддержка усилий центральноазиатских государств по обеспечению мира и стабильности.

и поддержка усилий центральноазиатских государств по обеспечению мира и стабильности. Принятие Стратегии развития ШОС до 2035 года, определяющей приоритетные задачи углубления сотрудничества.

II. (о вызовах и угрозах безопасности):

Решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом , а также с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью.

Осуждение терроризма во всех его формах и неприемлемость "двойных стандартов" в борьбе с ним. Призыв к принятию Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме.

Создание Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС.

Подтверждение приверженности становлению Афганистана как независимого, нейтрального и мирного государства , свободного от терроризма, войны и наркотиков, и подчеркивание необходимости формирования инклюзивного правительства.

Негативное воздействие одностороннего наращивания систем глобальной противоракетной обороны на международную безопасность.

Призыв к сохранению космического пространства свободным от оружия и необходимости заключения юридически обязывающего документа для предотвращения гонки вооружений в космосе.

Категорический протест против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз критической информационной инфраструктуре.

и создания угроз критической информационной инфраструктуре. Ключевая роль ООН в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве и призыв к подписанию Конвенции ООН против киберпреступности.

III. (об экономическом сотрудничестве):

Поддержка инициативы Китая "Один пояс, один путь" (ОПОП) и усилия по сопряжению с развитием Евразийского экономического союза.

Инициатива о создании Большого Евразийского партнерства и готовность к диалогу с другими региональными объединениями.

Противодействие односторонним принудительным мерам экономического характера, противоречащим Уставу ООН и правилам ВТО.

Развитие сотрудничества в области электронной торговли , цифровой торговой инфраструктуры и преодоление цифрового разрыва.

Поддержка инноваций и креативных индустрий , активизация Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС.

Реформа международной финансовой архитектуры для увеличения роли развивающихся стран.

Увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и решение об учреждении Банка развития ШОС .

Развитие взаимовыгодного сотрудничества в промышленности и принятие Заявления о сотрудничестве в области "зеленой" промышленности.

Расширение сотрудничества в энергетике , включая энергетическую безопасность, защиту инфраструктуры и справедливый энергетический переход. Утверждение Дорожной карты по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года.

Дальнейшее развитие сотрудничества в транспортной сфере , создание новых и модернизация существующих международных транспортных маршрутов, таких как "Север – Юг" и "Восток – Запад".

Наращивание таможенного сотрудничества , включая цифровизацию и механизмы "Единое окно".

, включая цифровизацию и механизмы “Единое окно”. Укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности.

IV. (о гуманитарном сотрудничестве):

Углубление сотрудничества в образовании , включая деятельность Университета ШОС и развитие цифровых навыков.

Наращивание научно-технического и инновационного сотрудничества , признание равных прав всех стран на развитие и использование искусственного интеллекта.

Признание Циндао (2024-2025) и Чолпон-Ата (2025-2026) Туристическими и культурными столицами ШОС .

Развитие глобального диалога между цивилизациями , сотрудничество в образовании, науке, культуре и сохранении наследия.

Стремление к созданию справедливой, эффективной и устойчивой системы общественного здравоохранения , наращивание потенциала в экстренной медицине, телемедицине, традиционной медицине.

Углубление сотрудничества в сфере спорта .

Укрепление сотрудничества по вопросам устойчивого развития , охраны окружающей среды, борьбы с опустыниванием и сохранения биоразнообразия.

Поддержка Регионального климатического саммита в Казахстане в 2026 году при поддержке ООН.

Укрепление молодежного сотрудничества , создание условий для безопасного развития молодого поколения.

Приверженность обеспечению прав женщин и детей , усиление контактов между женскими ассоциациями.

, усиление контактов между женскими ассоциациями. Наращивание межрегиональных контактов и углубление традиционной дружбы по линии народной дипломатии.

V. (о развитии и расширении ШОС):

Решение об объединении статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС" .

Предоставление Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера ШОС по диалогу.

по диалогу. Переход председательства в ШОС к Кыргызской Республике под лозунгом “25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию”. ///nCa, 1 сентября 2025 г.

Полный текст Тяньцзиньской декларации здесь (саммит ШОС):