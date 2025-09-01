Тяньцзиньская декларация: ШОС закрепила курс на многополярный мир и усиление интеграции

Тяньцзиньская декларация Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от 1 сентября 2025 года является всеобъемлющим документом, отражающим позиции и цели государств-членов.
Декларация, состоящая из пяти разделов, затрагивает широкий спектр вопросов, от глобальной безопасности и борьбы с терроризмом до экономического сотрудничества, развития инфраструктуры и культурно-гуманитарных связей.
Она подчеркивает стремление к многополярному мироустройству, основанному на международном праве и центральной роли ООН, а также выражает обеспокоенность актуальными международными конфликтами и призывает к их мирному урегулированию.
Документ также фиксирует важные решения о развитии самой организации, включая Стратегию развития ШОС до 2035 года и создание новых структур, таких как Банк развития ШОС.
Согласно Тяньцзиньской декларации, государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение об объединении статусов «наблюдатель» и «партнер по диалогу» в единый статус «партнер ШОС».
Кроме того, государства-члены с удовлетворением отметили решение о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера ШОС по диалогу.
В целом, декларация демонстрирует коллективное видение стран ШОС по ключевым глобальным и региональным вопросам и их намерение углублять сотрудничество в различных сферах.
I. (о принципах международного сотрудничества):
- Признание глубинных исторических перемен и стремления к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства.
- Обострение геополитической конфронтации и серьезные потрясения мировой экономики.
- Приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на принципах международного права и центральной координирующей роли ООН.
- Необходимость адаптации ООН к современным реалиям путем реформы для обеспечения представленности развивающихся стран.
- Приверженность “Шанхайскому духу”, включающему взаимное доверие, выгоду, равенство, консультации, уважение к культурному многообразию и стремление к совместному развитию.
- Отказ от блоковых и конфронтационных подходов в решении международных и региональных проблем и видение взаимодействия в рамках ШОС как основы для архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
- Центральная Азия как ядро ШОС и поддержка усилий центральноазиатских государств по обеспечению мира и стабильности.
- Принятие Стратегии развития ШОС до 2035 года, определяющей приоритетные задачи углубления сотрудничества.
II. (о вызовах и угрозах безопасности):
- Решимость продолжать совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью.
- Осуждение терроризма во всех его формах и неприемлемость “двойных стандартов” в борьбе с ним. Призыв к принятию Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме.
- Создание Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС.
- Подтверждение приверженности становлению Афганистана как независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, и подчеркивание необходимости формирования инклюзивного правительства.
- Негативное воздействие одностороннего наращивания систем глобальной противоракетной обороны на международную безопасность.
- Призыв к сохранению космического пространства свободным от оружия и необходимости заключения юридически обязывающего документа для предотвращения гонки вооружений в космосе.
- Категорический протест против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз критической информационной инфраструктуре.
- Ключевая роль ООН в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве и призыв к подписанию Конвенции ООН против киберпреступности.
III. (об экономическом сотрудничестве):
- Поддержка инициативы Китая “Один пояс, один путь” (ОПОП) и усилия по сопряжению с развитием Евразийского экономического союза.
- Инициатива о создании Большого Евразийского партнерства и готовность к диалогу с другими региональными объединениями.
- Противодействие односторонним принудительным мерам экономического характера, противоречащим Уставу ООН и правилам ВТО.
- Развитие сотрудничества в области электронной торговли, цифровой торговой инфраструктуры и преодоление цифрового разрыва.
- Поддержка инноваций и креативных индустрий, активизация Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС.
- Реформа международной финансовой архитектуры для увеличения роли развивающихся стран.
- Увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и решение об учреждении Банка развития ШОС.
- Развитие взаимовыгодного сотрудничества в промышленности и принятие Заявления о сотрудничестве в области “зеленой” промышленности.
- Расширение сотрудничества в энергетике, включая энергетическую безопасность, защиту инфраструктуры и справедливый энергетический переход. Утверждение Дорожной карты по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года.
- Дальнейшее развитие сотрудничества в транспортной сфере, создание новых и модернизация существующих международных транспортных маршрутов, таких как “Север – Юг” и “Восток – Запад”.
- Наращивание таможенного сотрудничества, включая цифровизацию и механизмы “Единое окно”.
- Укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве и продовольственной безопасности.
IV. (о гуманитарном сотрудничестве):
- Углубление сотрудничества в образовании, включая деятельность Университета ШОС и развитие цифровых навыков.
- Наращивание научно-технического и инновационного сотрудничества, признание равных прав всех стран на развитие и использование искусственного интеллекта.
- Признание Циндао (2024-2025) и Чолпон-Ата (2025-2026) Туристическими и культурными столицами ШОС.
- Развитие глобального диалога между цивилизациями, сотрудничество в образовании, науке, культуре и сохранении наследия.
- Стремление к созданию справедливой, эффективной и устойчивой системы общественного здравоохранения, наращивание потенциала в экстренной медицине, телемедицине, традиционной медицине.
- Углубление сотрудничества в сфере спорта.
- Укрепление сотрудничества по вопросам устойчивого развития, охраны окружающей среды, борьбы с опустыниванием и сохранения биоразнообразия.
- Поддержка Регионального климатического саммита в Казахстане в 2026 году при поддержке ООН.
- Укрепление молодежного сотрудничества, создание условий для безопасного развития молодого поколения.
- Приверженность обеспечению прав женщин и детей, усиление контактов между женскими ассоциациями.
- Наращивание межрегиональных контактов и углубление традиционной дружбы по линии народной дипломатии.
V. (о развитии и расширении ШОС):
- Решение об объединении статусов “наблюдатель” и “партнер по диалогу” в единый статус “партнер ШОС”.
- Предоставление Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера ШОС по диалогу.
- Переход председательства в ШОС к Кыргызской Республике под лозунгом “25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию”. ///nCa, 1 сентября 2025 г.
Полный текст Тяньцзиньской декларации здесь (саммит ШОС):