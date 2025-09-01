Саммит ШОС в Китае завершился принятием Тяньцзиньской Декларации и 24 документов

1 сентября 2025 года в городе Тяньцзинь, Китай, под руководством Председателя КНР Си Цзиньпина прошло 25-е заседание Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС.

Во встрече участвовали Президенты и главы правительств государств-членов Организации, в том числе Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.

Лидеры обстоятельно обсудили перспективы развития многостороннего сотрудничества по широкому спектру направлений деятельности Организации — в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, устойчивого развития, новых технологий, международной и региональной повестки дня, а также по вопросам совершенствования деятельности ШОС, сообщается в пресс-релизе ШОС.

Главы государств высказали ряд предложений и инициатив, которые лягут в основу будущей работы Организации. Внесены предложения по формированию структуры Организации, созданию стимулов для развития инвестиционного и торгового сотрудничества, активизации гуманитарных обменов.

По итогам саммита принято 24 документа по укреплению безопасности и активизации сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, принята Тяньцзиньская декларация, Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года, Заявление Совета глав государств-членов в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций, ряд тематических заявлений.

Подписаны Соглашения об учреждении Антинаркотического центра ШОС и Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов Организации. Также состоялась церемония запуска вышеуказанных структур.

Принято решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу и о получении ШОС статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств.

Город Чолпон-Ата, Кыргызстан, получил статус “туристической и культурной столицы ШОС” в 2025-2026 гг.

Саммит ШОС в Тяньцзине стал кульминацией китайского председательства в Организации в 2024-2025 гг. Почетная “эстафета” на 2025-2026 гг. перешла к Кыргызстану. Президент Садыр Жапаров озвучил тему кыргызского председательства “25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию”.///nCa, 1 сентября 2025 г.