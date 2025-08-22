Kids Expo 2025: Туркменские школьники поразили мир новыми рекордами по ментальной арифметике

В Ашхабаде в рамках международной многопрофильной выставки-ярмарки «Kids Expo: всё для детей» прошли соревнования по ментальной арифметике, которые принесли Туркменистану громкую победу: трое школьников установили новые мировые рекорды, продемонстрировав феноменальные способности в устном счёте.

Организатором мероприятия выступило Министерство образования Туркменистана совместно с образовательными центрами страны. В интеллектуальных состязаниях приняли участие 116 школьников от 6 до 14 лет со всех регионов республики.

Ровач Бегенджов, десятилетний ученик специализированной средней школы № 28 с углублённым изучением точных и естественных наук города Туркменабат Лебапского велаята, побил мировой рекорд в категории «Самое быстрое сложение в уме». С первой попытки он правильно сложил 100 случайных однозначных чисел три раза за 15,58 секунды, превзойдя результат Омера Йигита Агма из Турции, установленный в 2016 году (18,91 секунды).

«У меня было 10 попыток для установления рекорда. Уже в первом подходе я сумел пройти три этапа сложения за 15,58 секунды. Когда понял, что это мировой рекорд, сердце билось очень быстро», — поделился Ровач. Он выразил благодарность своему учителю Мейлису Джелилову из образовательного центра «Kämil bilim» за обучение техникам быстрого счёта и поддержку в подготовке к чемпионату. «Я мечтаю продолжать развивать свои способности и приносить новые победы Туркменистану», — добавил он.

Не менее впечатляющий результат показал Али Орашов, 14-летний школьник из Балканабада. В дисциплине «Скоростной флеш-анзан» он успешно обработал 150 двухзначных чисел, появлявшихся на экране с интервалом всего 0,3 секунды.

Третий мировой рекорд побил Мекан Батыров, 11-летний ученик из Балканабада. Он стал лучшим в категории «Самое быстрое устное умножение 10 последовательных произведений 8-значных чисел», набрав 900 баллов.

Почётным гостем соревнований стал всемирно известный турецкий эксперт по развитию памяти и интеллектуальных способностей, основатель организации «Mega Hafıza» Мелик Дуяр. Он является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, чемпионом мира по запоминанию изображений и одним из основателей Всемирной федерации интеллектуальных видов спорта MEMORIAD.

«Туркменские дети не только подтвердили высокий уровень подготовки, но и установили сразу три мировых рекорда. Рекорды, которые держались с 2016 и 2017 годов, были преодолены. Это невероятное достижение», — отметил Мелик Дуяр. Он подчеркнул, что успехи школьников стали возможны благодаря поддержке учителей, семей и государства. «Туркменистан сделал огромный шаг в развитии ментального спорта, и я убеждён, что впереди будут новые победы», — добавил эксперт. ///nCa, 22 августа 2025 г. (по материалам Международного информационного портала THP и газеты «Нейтральный Туркменистан»)