ЮНИСЕФ и партнёры укрепляют потенциал молодых лидеров для борьбы с изменением климата по завершении Летней школы в Ашхабаде

На прошлой неделе в Ашхабаде завершилась Летняя школа по вопросам изменения климата для молодежи. 35 молодых участников отпраздновали окончание трёх месяцев интенсивного обучения, сотрудничества и климатических действий.

Молодые люди играли центральную роль в дискуссиях и мероприятиях, охватывающих вопросы климата, окружающей среды, энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов, снижения риска стихийных бедствий, биоразнообразия, управления отходами, планирования проектов и молодежного лидерства. Посещая объекты, в том числе завод по переработке отходов в Топраке, они исследовали практические решения и превращали свои идеи в реальные проекты, демонстрируя, как молодёжное лидерство может стимулировать климатические инициативы на уровне сообществ.

Сессии проводились ЮНИСЕФ при участии национальных партнёров — Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национального Общества Красного Полумесяца, Копетдагского государственного природного заповедника и местных НПО, а также международных организаций, включая ПРООН, ФАО, РКЦООН и GIZ.

В ходе программы участники получили практические навыки, укрепили свои возможности в области адвокации через обучение ораторскому мастерству и управлению проектами, а также углубили понимание глобальных климатических политик, таких как Парижское соглашение. Их активное участие подчеркнуло роль молодежи как движущей силы климатических действий и устойчивого развития.

В качестве ключевого результата программы участники разработали Национальное заявление молодежи для LCOY (Местной конференции молодежи) 2025 года и разработали молодежные проекты для реализации в своих сообществах, гарантируя, что их обучение будет способствовать конкретным действиям на местах.

«Как выпускники Летней школы, вы теперь обладаете знаниями и навыками, чтобы участвовать в климатической деятельности и вести перемены к более зелёному и устойчивому будущему. Молодёжное заявление LCOY, которое вы разработали, показывает, что у вас есть чёткое видение будущего нашей планеты. Я призываю вас продолжать делиться знаниями со сверстниками, быть активными в своих сообществах и сильным голосом молодёжи», – сказал Александру Нартеа, заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Участники поделились впечатлениями с благодарностью и оптимизмом: «Теперь у меня есть инструменты и уверенность, чтобы предпринимать реальные климатические действия», – сказала Шабиби. «Изменение климата — это уже не проблема завтрашнего дня, а сегодняшняя реальность», – добавил Вепа.

ЮНИСЕФ остаётся приверженным поддержке участия молодежи в решении климатических вызовов и продолжит работу с партнёрами, чтобы молодое поколение было готово формировать более зелёное и устойчивое будущее для всех. ///nCa, 20 августа 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)