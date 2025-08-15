В Туркменистане представлена новая программа для кадрового учёта «Işgärler»

В Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана прошла конференция на тему «Инновационное развитие цифровой экономики», где была презентована новая программа по кадровому учёту под названием «Işgärler» («Сотрудники»). Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Презентацию программного обеспечения провёл главный специалист отдела цифровых технологий и информационной безопасности Министерства юстиции Туркменистана Иса Бабаев. Разработанное приложение предназначено для полного учёта и управления информацией о сотрудниках государственных учреждений Туркменистана.

Программа «Işgärler» создана для использования во всех кадровых подразделениях и включает функционал для работы с данными о сотрудниках, их должностях, отпусках, наградах, квалификациях, образовании и других аспектах. Основная цель ПО — повышение эффективности работы кадровых служб, улучшение качества учёта персонала и обеспечение безопасности хранения данных.

Конференция, на которой была представлена программа, была посвящена вопросам реализации государственной стратегии цифрового развития. В ходе мероприятия обсуждались актуальные темы, включая расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их интеграцию в различные сектора экономики. Особое внимание было уделено вопросам киберзащиты, электронного документооборота, внедрения альтернативных источников энергии с использованием цифровых технологий, а также перспективным разработкам, таким как Li-Fi, блокчейн и пространственные технологии. ///nCa, 15 августа 2025 г.