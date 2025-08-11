Посольство Туркменистана в Бельгии приняло группу китайских школьников и студентов

В здании Посольства Туркменистана в Королевстве Бельгия состоялась содержательная и насыщенная встреча с группой студентов из Китайской Народной Республики, прибывших в Брюссель в рамках летней образовательной программы, организованной компанией NMSG BV.

Группа из 27 человек, представлявших 9 различных провинций КНР, включая такие регионы, как Юньнань, Цзянсу, Чунцин и другие, состояла из старшеклассников и студентов первых курсов ведущих китайских учебных заведений. Среди них – учащиеся престижных школ и вузов, таких как New Oriental School, Первая средняя школа города Баошань, Школа Башу в Чунцине, Сычуаньский университет иностранных языков, Университет Хэбэй, Пекинский транспортный университет и др.

Посол Туркменистана в Бельгии и при Европейском Союзе Сапар Пальванов в непринуждённой, дружеской атмосфере тепло приветствовал молодых гостей. В своём выступлении он познакомил студентов с основами внешней политики Туркменистана, подчеркнув центральную роль постоянного нейтралитета, признанного ООН в 1995 году. Особое внимание было уделено актуальным инициативам Туркменистана, включая проведение в Авазе Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), а также значимости 2025 года, объявленного Международным годом мира и доверия.

Посол рассказал о миротворческой роли Туркменистана в регионе, усилиях по продвижению транспортной дипломатии и стратегической значимости страны как связующего звена между Востоком и Западом. Также были освещены современные векторы партнёрства с Европейским Союзом и динамика двусторонних отношений между Туркменистаном и Китаем, которые продолжают укрепляться во всех сферах – от транспорта до образования.

В своём выступлении Посол Пальванов также напомнил студентам о важной роли Туркменистана в истории Великого Шёлкового пути. Он рассказал, что через такие города, как Мерв, Амуль, Серахс, Дехистан и другие, пролегали караванные маршруты, соединявшие Китай и Европу. Сегодня Туркменистан продолжает выполнять эту историческую миссию, выступая как надёжный транзитный узел в Евразии. Эта преемственность, подчеркнул Посол, легла в основу современной стратегии транспортной дипломатии страны.

Большой интерес у студентов вызвала презентация культурно-исторического наследия Туркменистана. В здании Посольства были представлены национальные изделия, традиционные украшения, вышивка, элементы национальной одежды. Посол лично рассказал об истории и особенностях каждого предмета, что позволило молодым гостям глубже прикоснуться к туркменскому культурному коду.

Особенно тёплые эмоции вызвало вручение каждому студенту в знак дружбы традиционной туркменской тюбетейки – тахйа. Студенты с воодушевлением фотографировались как внутри, так и снаружи здания Посольства, с интересом позировали для селфи, что свидетельствовало о живом интересе и восхищении туркменским гостеприимством и культурой. Гостям также были предложены национальные сладости, что добавило теплоты и уюта в атмосферу встречи.

Разговор со студентами носил оживлённый характер – были заданы многочисленные вопросы о дипломатии, международных отношениях, истории и современной жизни в Туркменистане.

Мероприятие стало прекрасной возможностью для молодых представителей КНР не только получить ценные знания о Туркменистане, но и почувствовать атмосферу публичной дипломатии. ///nCa, 11 августа 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)