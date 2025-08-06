В Авазе состоялась торжественная церемония приветствия участников Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (обновлено)

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

5 августа 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» прошла торжественная церемония приветствия делегатов Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РНСВМ). Мероприятие стало важным событием в глобальных усилиях по решению проблем государств, не имеющих доступа к морским путям, и укреплению международного сотрудничества в области устойчивого развития.

В церемонии приняли участие Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг, главы и представители делегаций стран-участниц, руководители международных организаций и официальные лица Туркменистана.

Под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова страна последовательно реализует внешнюю политику, основанную на статусе постоянного нейтралитета, принципах миролюбия, добрососедства, взаимного доверия и равноправного сотрудничества. В преддверии церемонии Аркадаг Бердымухамедов тепло приветствовал руководителей делегаций и вместе с высокими гостями принял участие в церемонии фотографирования на фоне официального баннера Конференции.

В своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов отметил историческое значение форума, проводимого на живописном побережье Каспийского моря. Он подчеркнул, что проведение Конференции в Международный год мира и доверия, объявленный по инициативе Туркменистана, подчеркивает ее актуальность. Национальный Лидер выразил уверенность, что совместные усилия в рамках международных отношений принесут значимые результаты для мира, безопасности и устойчивого развития.

Национальный Лидер Туркменистана, обращаясь на русском языке — одном из официальных языков ООН, — выразил благодарность участникам за их вклад в работу форума. «Мы принимаем вас как дорогих гостей, единомышленников и партнеров Туркменистана, объединенных высокими целями мира, прогресса и благополучия», — сказал он, завершая свое выступление словами: «Добро пожаловать в Туркменистан!»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи высоко оценил усилия Туркменистана по организации форума, особо отметив трансформацию спортивного объекта в Авазе в современный конференц-центр. «Эта конференция стала возможной благодаря щедрости правительства и народа Туркменистана», — подчеркнул он. Гутерриш также похвалил гуманную позицию страны в решении проблемы лиц без гражданства, отметив, что Туркменистан предоставил гражданство всем таким лицам на своей территории, обеспечив защиту их прав.

Генсек ООН акцентировал внимание на двойной уязвимости стран, не имеющих выхода к морю, которые сталкиваются с ограничениями как развивающиеся государства и как страны без доступа к морским торговым путям. Это усложняет торговлю, повышает стоимость импорта и снижает конкурентоспособность экспорта. Гутерриш призвал к реформированию международной экономической и финансовой системы, созданной после Второй мировой войны, чтобы она отвечала современным вызовам. Он подчеркнул необходимость облегчения долгового бремени, увеличения льготного финансирования и инвестиций в инфраструктуру, в том числе в соседних странах.

«Эта конференция имеет историческое значение. Мы ставим проблемы стран, не имеющих выхода к морю, в центр глобальной повестки», — заявил Гутерриш, выразив надежду, что утвержденная программа действий станет ориентиром для преодоления барьеров и обеспечения справедливого развития.

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на торжестве по случаю Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Уважаемый Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций!

Уважаемые главы государств!

Уважаемые руководители и высокие представители правительств и парламентов!

Уважаемые руководители международных организаций!

Ваши Превосходительства! Дамы и господа!

От имени народа Туркменистана тепло и сердечно приветствую вас и выражаю признательность за участие в Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Такое широкое представительство на этом Форуме воспринимаем как знак уважения к Туркменистану, доверие и высокую оценку роли нашей страны на международной арене, её усилий в деле налаживания сотрудничества и взаимопонимания.

Всех вас, уважаемые участники Форума, мы принимаем на туркменской земле как дорогих и желанных гостей, единомышленников и партнёров Туркменистана, объединённых высокими целями мира, прогресса и благополучия на планете.

Добро пожаловать в Туркменистан!

Уважаемые участники!

Проведение нынешней Конференции, вполне закономерно и глубоко обосновано. Она является органичной частью большой, серьёзной работы, осуществляемой нашими странами на протяжении многих лет и направленной на повышение роли развивающихся государств в мировых процессах, привлечение внимания к их проблемам и законным интересам, обеспечение достойного места в современном мироустройстве.

В полной мере это относится к представленным здесь странам, которые составляют значительную часть развивающегося мира. Убеждены: пришло время для выработки новых эффективных и адресных подходов и механизмов взаимодействия по проблематике невыхода к морю.

Пользуясь случаем, я бы хотел выразить большую признательность Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций господину Антониу Гутерришу, руководителям профильных структур и органов ООН за поддержку и неоценимую помощь в подготовке Форума.

На наш взгляд, такая позиция руководства Всемирной организации показательна и убедительна. Она отражает признание конструктивной деятельности Туркменистана как ответственного члена международного сообщества. Мы тверды и неизменны в своих внешнеполитических приоритетах, главным и определяющим из которых является сотрудничество с Организацией Объединённых Наций. Это стратегический выбор, он имеет глубинные, мировоззренческие причины. В их основе – совпадение долгосрочных целей Туркменистана с задачами ООН по принципиальным аспектам глобальной повестки. Скажу больше – все действия Туркменистана на мировой арене, инициативы и предложения мы соизмеряем и соотносим с практической деятельностью ООН, её основополагающими решениями, программными целями и установками.

Для нас ООН – это международная Организация, обладающая универсальной легитимностью. Рассматриваем Сообщество Наций в качестве несущей опоры всей современной системы глобального мироустройства, гаранта сохранения и поддержания мира и стабильности на мировой арене, устойчивости архитектуры международной безопасности. Мы твёрдо убеждены, что сегодня, на фоне новых геополитических реалий, высокие гуманистические идеалы, принципы Устава ООН должны оставаться правовой и нравственной опорой международного порядка.

В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что проведение Конференции в нейтральном Туркменистане в Международный год мира и доверия имеет особый смысл.

Туркменистан верит в ООН, в её огромный созидательный потенциал.

Многоплановое партнёрство с Организацией было и останется краеугольным камнем внешней политики Туркменистана. Оно доказало свою состоятельность, соответствие долгосрочным национальным целям и интересам всего мирового сообщества, выступая сегодня важным конструктивным фактором регионального и глобального развития.

Уважаемые участники!

Дорогие друзья!

В нынешнем году исполняется 30 лет международного признания нейтралитета Туркменистана. Это событие произошло в стенах Организации Объединённых Наций, 80-летие со дня основания которой мы вместе также отмечаем в текущем году.

Таким образом, наш нейтралитет – во многом результат работы и достояние всего мирового сообщества. Именно под таким углом зрения мы осознаём этот статус и направляем нейтралитет, его потенциал и инструментарий на пользу всех народов и государств мира.

Мы стремимся к тому, чтобы нейтралитет Туркменистана создавал условия для возведения мостов взаимопонимания, был платформой для уважительного многостороннего общения по ключевым глобальным вопросам, межцивилизационного диалога, ответственного взаимодействия в экономической, экологической, политической, социальной, гуманитарной сферах.

Примером такого подхода является нынешняя Конференция, та атмосфера дружбы, сотрудничества, взаимного уважения, которую мы постарались создать для всех участников.

Наши сердца, помыслы и устремления открыты для мира. В этом – главное содержание внешней политики Туркменистана. Характер туркменского народа, его уважительность к другим народам, готовность прийти на помощь, на деле проявить солидарность – эти черты мы переносим в свою деятельность на международной арене. И это не просто практика – это философия внешнеполитического курса Туркменистана.

Конечно, проводя его, мы опираемся на свою историю, глубинные устои, традиции и обычаи. Туркмены – народ с древней, богатой и самобытной культурой и менталитетом. Одновременно, являясь частью человечества, мы стремимся внести достойный вклад в его развитие.

Сегодня Туркменистан активно использует имеющиеся возможности и наработанный опыт сотрудничества по приоритетным направлениям: восстановление уважительного политико-дипломатического диалога; укрепление международного права, роли и авторитета ООН; выполнение Целей устойчивого развития и ключевых компонентов этой масштабной программы ООН – транспортной связанности, энергетической, водной и продовольственной безопасности, доступности здравоохранения и медицинского обслуживания, вопросов гуманитарной повестки.

Туркменистан выступает за выработку согласованных подходов к партнёрству, в основе которых должны стоять долгосрочные, стратегические ориентиры, опирающиеся на совокупный экономический и политический потенциал различных государств, международных структур, готовность к его ответственному использованию во имя общего социально-экономического развития и процветания.

В этом контексте цели нашей Конференции весьма широки, масштабны, имеют глобальное измерение. Они направлены на придание серьёзных международных импульсов политическим, экономическим, торговым контактам, процессам культурного, научного взаимодействия и обогащения.

Считаю, что во всех этих связях страны-участницы нынешнего Форума призваны сыграть действенную роль, выстраивать модели партнёрства, которые могут и должны быть использованы и в других форматах, работать на общее благо и будущее всего человечества.

В данном контексте отмечаем важность межпарламентского сотрудничества, женских, молодёжных, детских, спортивных контактов. Организованные Туркменистаном в течение ряда лет совместно с авторитетными международными структурами мероприятия этого профиля стали заметными событиями в мире. Поэтому мы приветствуем идеи проведения в рамках Конференции различных панелей и тематических сессий.

Среди них – министерская встреча по сотрудничеству «Юг–Юг», форумы гражданского и частного сектора, встреча женщин-руководителей, а также парламентский и молодёжный форумы. Сегодня очень важно использовать весь арсенал дипломатии, в том числе народной дипломатии, чтобы сохранить и укрепить мир и устойчивость, поддержать стремление народов, всех здоровых и конструктивных сил к общению, взаимопониманию и сотрудничеству.

Мы надеемся, что Третья Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и её итоги послужат созданию прочных основ для дальнейшей эффективной совместной работы.

Она призвана продемонстрировать волю, единство и решимость её участников, глав государств и правительств десятков стран, руководителей самых авторитетных и уважаемых международных объединений и институтов настойчиво и системно вести результативный диалог и практическое взаимодействие.

Желаю всем участникам Конференции успешной работы и больших успехов в укреплении нашего сотрудничества, в достижении общих созидательных целей. ///nCa, 6 августа 2025 г.