Укрепление стратегического партнёрства: встреча Президентов Туркменистана и Узбекистана

На полях третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В начале встречи, Мирзиёев поблагодарил Туркменистан за вручение высокой государственной награды – ордена «За вклад в развитие сотрудничества».

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в контексте подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне.

Отмечены рост взаимного товарооборота, углубление кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства. Продолжаются активные межрегиональные и гуманитарные обмены.

Подчеркнута важность обеспечения результативности запланированных в этом году заседаний межправительственных комиссий, Делового совета, Форума регионов, ряда культурных мероприятий.

Состоялся также обмен мнениями по региональной повестке, рассмотрен график встреч на высшем уровне. ///nCa, 5 августа 2025 г.