Форум гражданского общества в Авазе: ключевой шаг к устойчивому развитию для стран, не имеющих выхода к морю

Равиля Кадырова и Эльвира Кадырова, Аваза, Туркменистан

4–5 августа 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза прошел первый в истории Форум гражданского общества в рамках Третьей конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ). Форум, проведенный под девизом «Движение вперед через партнерство», стал динамичной платформой для представителей гражданского общества, академических кругов, частного сектора и государственных должностных лиц, чтобы сформировать повестку устойчивого развития для 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), через Программу действий Авазы (ПДА).

Форум открылся выступлениями на высоком уровне, подчеркивающими ключевую роль гражданского общества в решении структурных проблем, с которыми сталкиваются РСНВМ. Эти страны, в которых проживает более 570 миллионов человек, сталкиваются с высокими торговыми издержками, ограниченным доступом к рынкам и уязвимостью перед климатическими потрясениями, усугубленными пандемией COVID-19, которая свела на нет прогресс, достигнутый в рамках Венской программы действий и Повестки дня на период до 2030 года.

Форум начался 4 августа с открывающей сессии под руководством доктора Арджуна К. Карки, глобального координатора LDC Watch. Среди выступающих были г-жа Рабаб Фатима, заместитель Генерального секретаря ООН и Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, г-жа Байрамгул Ораздурдыева, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, Его Превосходительство Лок Бахадур Тхапа, постоянный представитель Непала при ООН и президент ЭКОСОС, а также г-жа Огулдженнет Бердилиева, председатель Национального центра профсоюзов Туркменистана.

Они подчеркнули незаменимую роль гражданского общества в содействии структурным преобразованиям, климатической устойчивости и инклюзивным инновациям для продвижения ПДА.

Цели форума были четкими: определить ключевые приоритеты, укрепить партнерства, продемонстрировать успешные стратегии и способствовать обмену инновационными решениями, адаптированными к уникальным вызовам РСНВМ. Гражданское общество было позиционировано как ключевой партнер в обеспечении того, чтобы политика отражала реалии на местах и способствовала устойчивому развитию.

Форум включал интерактивные пленарные сессии, посвященные ключевым направлениям ПДА. Первая пленарная сессия, «Ориентированные на людей структурные преобразования и экологическая устойчивость», исследовала, как РСНВМ могут достичь инклюзивного роста и экологического управления. Сессия, модерируемая г-ном Чхими Дорджи (Бутан) и Майком Бандой (Малави), подчеркнула решения на уровне сообществ для управления засушливыми территориями и климатической устойчивости. В сессии приняли участие такие спикеры, как Джейн Налунга (SEATINI Уганда), Гершом Кабасо (Социальный форум Замбии) и Хононир Исингизве (Молодые волонтеры за окружающую среду, Руанда).

5 августа вторая пленарная сессия под руководством Эдиля Байсалова, вице-премьером Кыргызстана будет посвящена теме «Цифровая экономика, инновации и устойчивое развитие». Спикеры, включая Кенана Асланли (ITEM) и Деодата Махараджа (Технологический банк ООН), обсудят преодоление цифрового разрыва и развитие экосистем инноваций для повышения производительности в РСНВМ.

Третья пленарная сессия, «Финансовая архитектура, политика и партнерства для РСНВМ», модерируемая Директором Институт государства, права и демократии Туркменистана Ягмыром Нуррыевым, будет посвящена устойчивости долга и более справедливым финансовым системам.

Форум завершится 5 августа сессией закрытия на высоком уровне под руководством Риз Хана, главного журналиста канала Al Arabiya. Среди выступающих будут г-жа Рабаб Фатима, Его Превосходительство К.П. Шарма Оли (премьер-министр Непала) и г-жа Байрамгуль Ораздурдыева.

Форум гражданского общества LLDC3 подготовит декларацию, разработанную участвующими организациями гражданского общества. Эта декларация будет представлена на пленарном заседании конференции и включена в ее отчет. ///nCa, 4 августа 2025 г.