48 ЧАСОВ В СТАМБУЛЕ: ПРЕВРАТИТЕ ВАШУ ТРАНЗИТНУЮ ПОЕЗДКУ В НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Стамбул, умело сочетающий в себе историю и современность, является не только культурной столицей, но и мировым транзитным узлом. Согласно данным за 2024 год, через международные аэропорты Стамбула и Сабихи Гёкчен проследовало 40,5 миллиона транзитных пассажиров. Если у вас есть свободное время между рейсами, пришло время превратить его в незабываемые 48 часов в Стамбуле.

ДЕНЬ 1: Путешествие в глубины истории

Утро: Начните свой день с традиционного турецкого завтрака и сразу же отправляйтесь на площадь Султанахмет. Здесь вас встретят Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика. Каждое из этих мест — шедевр архитектуры, хранящий секреты веков.

День:Продолжите свое историческое путешествие во дворце Топкапы или посетите Археологические музеи Стамбула. Здесь можно увидеть бесценные экспонаты, такие как Саркофаг Александра, Кадешский договор и Ворота Иштар. В летнее время музей открыт до 22:00.

Вечер: Прогуляйтесь по Гранд-базару и Египетскому рынку, купите сувениры и турецкие сладости. А вечером, когда стемнеет, насладитесь видом на Босфор с террас города, поднимите бокал и почувствуйте дух Стамбула.

ДЕНЬ 2: Побережье Босфора и ритм города

Утро: Начните свой день с симита и чая в Каракёе и прогуляйтесь по Галатапорту. Это не просто порт, а культурное пространство, где сходятся современные галереи, рестораны и модные магазины. Здесь вы также сможете посетить Музей городского искусства и Часовую башню.

День: Поднимитесь по историческому туннелю на улицу Истикляль и поднимитесь на Галатскую башню — там открывается потрясающая панорама города. Сама улица Истикляль — это оживленное место, полное выставок, магазинов, уличных музыкантов и, конечно же, знаменитого красного трамвая. А на рыбном рынке Бейоглу, расположенном неподалеку, попробуйте уличную еду — балык-экмек, мидии и рассол из огурцов — это настоящая местная атмосфера!

Вечер: Завершите свое путешествие роскошным ужином в ресторане, отмеченном звездой Мишлен. От обновленных блюд анатолийской кухни до вегетарианских меню — здесь есть множество вариантов на любой вкус.

Надеемся, эти 48 часов в Стамбуле станут для вас незабываемыми! ///nCa, 4 августа 2025 г (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)