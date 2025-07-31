Статуя Марка Аврелия вернулась на родину спустя 65 лет

Турция добилась ещё одного крупного успеха в деле защиты и возвращения культурного наследия. Бронзовая статуя римского императора Марка Аврелия, вывезенная из страны в 1960-х годах, спустя 65 лет вернулась в своё историческое место происхождения — в древний город Бубон, расположенный в провинции Бурдур.

Уникальный артефакт, представляющий императора как философа, долгое время находился в коллекции Кливлендского музея искусств (США, штат Огайо). Однако в результате совместного расследования Министерства культуры и туризма Турции, прокуратуры Манхэттена и Службы внутренней безопасности США, артефакт был официально возвращён в 2025 году.

Важную роль в установлении происхождения статуи сыграла известный археолог и первая женщина-археолог Турции — профессор Жале Ынан, чьи научные труды стали основой для юридических шагов по репатриации. Последующие археологические и лабораторные исследования подтвердили, что статуя когда-то украшала Севастейон — культовое сооружение в древнем Бубоне.

В 2024 году команда экспертов провела анализ образцов почвы и материалов, взятых со статуи и с места раскопок. Их полное совпадение было зафиксировано в лаборатории Curt Engelhorn Archaeometry Centre в Германии под руководством профессора Эрнста Перники.

Хотя изначально Кливлендский музей опротестовал решение о передаче и подал иск, ссылаясь на недостаточность доказательств, новые научные данные расставили всё по своим местам. В результате музей отозвал свою жалобу и официально согласился на возвращение скульптуры. В своём заявлении представители музея выразили благодарность турецким и американским властям за конструктивное научное сотрудничество.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой назвал возвращение статуи «историческим достижением», подчеркнув, что успех стал возможен благодаря объединённым усилиям дипломатов, учёных и правовых институтов.

Возвращение статуи Марка Аврелия стало важной вехой в продолжающейся кампании Турции по репатриации культурных ценностей. В рамках национальной программы «Наследие будущего», страна активно расширяет археологические раскопки и работы по реставрации, планируя до 2026 года реализовать около 800 новых исследовательских проектов. /// nCa, 31 июля (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)