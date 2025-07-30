Дипломатический пульс Ашхабада: Первый приём нового Посла КНР открывает ресурс диалога

Посольство Китайской Народной Республики в Туркменистане организовало торжественный приём по случаю 98-й годовщины со дня основания Народно-освободительной армии Китая. Мероприятие, прошедшее в столичном отеле «Йылдыз», стало первым дипломатическим раутом нового посла КНР Цзи Шуминя, официально вступившего в должность главы миссии Пекина в Ашхабаде несколько дней назад. Это событие стало поводом для послов других стран, военных атташе и представителей международных организаций лично засвидетельствовать своё почтение и поздравить полпреда одной из великих держав мира и влиятельного игрока на глобальной геополитической шахматной доске.

От протокола к взаимопониманию: значение личного контакта

Марафон приветственной церемонии, которую провели посол КНР с супругой, свидетельствовал о взаимном стремлении к преемственности и установлению прямых связей. Господин Цзи проявлял искреннее желание познакомиться с каждым прибывшим гостем, обменяться мнениями и адресовать персональное послание, демонстрируя открытость и готовность к диалогу.

В таком экспресс-индивидуальном общении обозначались не только и не столько основные векторы взаимодействия, сколько в целом фундамент доверия между народами и основа для будущих отношений, где человеческий фактор играет незаменимую и неоценимую роль. Ведь именно личный контакт формирует истинное взаимопонимание, способное преодолеть любые сложности на пути дипломатии.

Видение Китая: глобальная безопасность и стратегическое партнёрство

Официальная часть мероприятия продолжилась выступлениями посла КНР Цзи Шуминя, военного атташе Посольства КНР Хуана Лея и заместителя министра обороны Туркменистана, полковника Бегмурата Солтанова.

Посол Цзи в своей речи углубился в историю становления Народно-освободительной армии Китая, которая, будучи основанной 1 августа 1927 года, прошла путь от революционной силы до современной мощной армии, став надёжным гарантом государственного суверенитета и безопасности, а также важным фактором мира и стабильности как в регионе, так и на глобальной арене.

Господин Посол отметил, что современный мир далёк от спокойствия, и геополитические конфликты возникают один за другим. В этой связи он подчеркнул, что сохранение послевоенного международного порядка и совместное стремление к миру и безопасности являются общим желанием всего международного сообщества.

Вступив в новую эпоху, Китай готов совместно со всеми странами отстаивать историческую правду и защищать плоды Победы во Второй мировой войне, укреплять международную систему ООН в качестве ядра и вносить больше стабильности в дело поддержания мира и развития на планете.

Цзи Шуминь также особо выделил Инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о глобальной безопасности, которая призывает международное сообщество к единству перед лицом серьёзных вызовов и устранению корней конфликтов. Он подчеркнул, что в 2023 году главы Туркменистана и КНР объявили о развитии отношений стратегического партнёрства, подтвердив готовность к углублению многопланового сотрудничества.

Посол напомнил, что в июне этого года Председатель Си Цзиньпин провёл переговоры с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в Астане, где были достигнуты важные договорённости по двусторонним отношениям и международной повестке.

«Мы готовы прилагать совместные усилия с туркменской стороной по полной реализации достигнутых договорённостей между главами государств, строить тесное сообщество единой судьбы и приносить ещё больше пользы двум странам и их народам», — заявил Цзи Шуминь, характеризуя текущее углубление сотрудничества в энергетике, безопасности, гуманитарной и других областях.

Сила во имя мира: выступление военного атташе КНР

Далее к микрофону вышел военный атташе Посольства КНР в Туркменистане Хуан Лей. Он представил амбициозные планы модернизации Народно-освободительной армии Китая. Цель – построить “полностью народную армию мирового класса”, способную отвечать вызовам современности.

Господин атташе подчеркнул, что китайская армия неизменно рассматривает своей главной миссией защиту национального суверенитета, поддержание мира во всем мире и служение общим интересам человечества. Он особо отметил, что КНР выступает в роли “ответственной новой международной силы”.

«Мы – твердые защитники мира», — заявил Хуан Лей, подтвердив это впечатляющими фактами:

• Миротворческие операции ООН: Китай, располагая армией численностью 2,3 миллиона человек, является крупнейшим участником миротворческих операций ООН. Более 30 тысяч китайских «голубых касок» приняли участие в более чем 30 миссиях ООН, буквально “возводя стены надежды” в различных уголках планеты.

• Борьба с пиратством: На протяжении 15 лет Военно-морской флот КНР непрерывно осуществляет эскортные миссии в Аденском заливе (стратегическом морском пути у берегов Йемена, между Сомали и Аравийским полуостровом), защищая от пиратов более 7200 судов разных стран.

• Гуманитарная и медицинская помощь: Китайская армия оказывает медицинскую помощь более 50 странам. В частности, госпитальное судно ВМС Китая «Корабль мира» предоставило лечение 230 тысячам человек по всему миру.

• Международное разминирование: КНР активно участвует в международной помощи по разминированию территорий, создавая “безопасные дома” для жителей Камбоджи, Лаоса и других стран, пострадавших от конфликтов.

Завершая выступление, военный атташе Хуан Лей особо тепло отозвался об отношениях между Туркменистаном и Китаем, ёмко охарактеризовав их как «хорошие друзья, надежные партнеры и искренние единомышленники».

Векторы двустороннего сотрудничества: Армия – залог мира и суверенитета

Завершая официальную часть торжественного приёма, с речью выступил заместитель министра обороны Туркменистана, полковник Бегмурат Солтанов. От имени руководства Министерства обороны, Государственного совета безопасности и всего личного состава Вооружённых Сил Туркменистана он передал тёплые поздравления всем военнослужащим, работникам и персоналу Народно-освободительной армии Китая по случаю годовщины её основания. Полковник Солтанов также лично поздравил нового Посла КНР Цзи Шуминя со вступлением в должность.

В своей речи представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Вооружённые Силы любой страны являются надёжным залогом мира, национальной безопасности, суверенитета и целостности государства. Он отметил, что именно мужество, самопожертвование и преданность военнослужащих, а также их боевой потенциал и высокая духовность служат мощными опорами, обеспечивающими стабильность и процветание.

Особо было отмечено, что благодаря активным усилиям глав Туркменистана и Китая, двусторонние отношения приобрели статус важного фактора поддержания стабильности, развития и процветания как в регионе, так и во всём мире. Туркменская сторона также выразила заинтересованность в наращивании взаимодействия с Китаем в сфере военного образования, что открывает новые перспективы для обмена опытом и укрепления партнёрства.

За рамками регламента: диалог культур и укрепление связей

По мере того, как официальная часть приёма завершилась, атмосфера мероприятия становилась всё более непринуждённой и открытой. Именно в такие моменты, за рамками строгих протоколов и регламентов, проявилась подлинная суть дипломатии. Гости из самых разных стран мира, представители международных организаций и дипломатического корпуса, находили возможность для неформального общения, обмена мнениями и налаживания личных контактов, которые становятся основой для более глубокого взаимопонимания.

В неформальных беседах царила атмосфера взаимного уважения и толерантности. Различия в культурных традициях и взглядах не становились препятствием, а, напротив, создавали уникальное пространство для диалога, где каждый мог найти общие точки соприкосновения. Это живое взаимодействие, основанное на открытости и готовности к диалогу, ярко продемонстрировало, что истинная дипломатия начинается там, где люди готовы слышать друг друга, преодолевать барьеры и строить отношения на основе взаимной симпатии.

Такие события, как этот приём, не только укрепляют официальные связи, но и закладывают фундамент для человеческих отношений. Они показывают, что дружба, толерантность и искреннее общение являются движущей силой на пути к миру и стабильности, способной соединять страны и народы даже в самых сложных геополитических условиях. /// 30 июля 2025 г. (кросс-пост с Orient, первоначально опубликовано по адресу https://orient.tm/ru/post/88398/ashgabat-kitai-posol-priem-diplomatia – все фотографии принадлежат Orient)