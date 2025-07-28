Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по ИИ, инициированную Таджикистаном

25 июля 2025 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта (ИИ) в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии», инициированную Республикой Таджикистан. Эта инициатива, выдвинутая Президентом Эмомали Рахмоном на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2024 году, направлена на продвижение этичного и безопасного использования искусственного интеллекта. В её основе лежит принцип саморегулирования и ответственного управления.

Резолюция предлагает конкретные механизмы для использования потенциала ИИ в целях устойчивого развития региона. Ключевым пунктом является создание Регионального центра по искусственному интеллекту в Душанбе. Этот центр будет координировать инициативы в области ИИ, включая совместные образовательные программы, коллаборативные исследования, создание общих центров обработки данных и гармонизацию подходов к управлению ИИ. В конечном счете, это должно способствовать развитию безопасных и инновационных систем ИИ, которые станут глобальной моделью.

Принятие резолюции подчёркивает лидирующую роль Таджикистана в глобальном диалоге по вопросам искусственного интеллекта и его приверженность принципам ответственного развития технологий. /// nCa, 28 июля 2025 г.