Укрепление системы здравоохранения для детей: Детали соглашения Минздрава Туркменистана и Благотворительного Фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова

Недавно Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова подписали Соглашение о сотрудничестве.

Как известно одним из важнейших направлений деятельности Фонда является оказание медицинской помощи детям, нуждающимся в опеке. За четырехлетний период деятельности Фонда тысячи детей получили необходимую поддержку, проведено более шестисот жизненно важных сложных и дорогостоящих операций. Кроме того, Фонд оказывает поддержку медицинским учреждениям, ориентированным на лечение детей. Так, детские отделения больниц по всей стране получили в дар машины скорой помощи, аппараты гемодиализа и многое другое.

Подписанное на днях Соглашение между Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана ещё больше расширит возможности для поддержки детей, нуждающихся в опеке. Газета «Нейтральный Туркменистан» со ссылкой на Минздрав страны сообщает о некоторых подробностях подписанного соглашения.

Цели соглашения

Прежде всего, документ подписан в целях реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, речь идёт о детях с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и зрения, эндокринной системы и крови, врождёнными пороками сердца, опасными новообразованиями, психическими или сенсорными расстройствами и другими недугами. Соглашение регулирует оказание медицинской помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также другим детям, нуждающимся в опеке, обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на льготных условиях.

В соответствии с Соглашением подведомственные учреждения министерства по представлению Фонда обеспечивают проведение детям медицинских обследований, лечебно-профилактической помощи, лечебных и оперативных вмешательств, а также других современных методов лечения в учреждениях здравоохранения и санаториях, в том числе и за рубежом.

Организация медицинской помощи

Медицинское обследование и лечение осуществляются на основе плана, разработанного Фондом. В экстренных случаях, когда состояние здоровья ребёнка требует немедленного вмешательства, Фонд может направить документы в Министерство вне плана. Министерство, в свою очередь, обеспечивает условия для оказания экстренной помощи, включая транспортировку детей из аэропортов, вокзалов, гостиниц и других мест в медицинские учреждения.

Порядок подачи документов и заявок

Заявления и документы на медицинское обследование и лечение, поступающие в городские и этрапские отделы здравоохранения Ашхабада и Аркадага, рассматриваются экспертными группами, включающими членов Правления Фонда. Одобренные заявки направляются в подведомственные Министерству учреждения для проведения необходимых процедур.

Заявки также принимаются Министерством и казначейством Фонда. После рассмотрения документы передаются в Министерство для дальнейшей обработки. Финансирование медицинских услуг осуществляется за счёт средств Фонда, а Министерство предоставляет ежемесячные отчёты о проведённых обследованиях и лечении.

Координация и контроль

Для координации и контроля за проведением медицинских обследований и лечения детей, нуждающихся в опеке, создаётся Координационная группа с участием представителей Министерства и членов Совета казначейства Фонда.

Медицинские обследования и лечение детей, нуждающихся в опеке, по направлению казначейства финансируются за счёт средств Фонда. ///nCa, 24 июля 2025 г.