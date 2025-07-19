Узбекистан, Афганистан, Пакистан: Старт проекту Трансафганской железной дороги – расширение логистических возможностей для Центральной Азии

17 июля 2025 года в Кабуле состоялась трехсторонняя встреча, ознаменовавшая важный шаг в укреплении региональной связанности между Центральной и Южной Азией. В ходе встречи представители Министерства транспорта Узбекистана, Министерства общественных работ Афганистана и Министерства железных дорог Пакистана подписали рамочное соглашение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Трансафганской железной дороги.

В соглашении обозначен маршрут по которому будет подготовлено ТЭО – это участок протяженностью 681 км на территории Афганистана по маршруту “Термез (Узбекистан) – Найбабад (Афганистан) – Майданшахр (Афганистан) – Логар (Афганистан) – Харлачи (Пакистан)”.

Проект Трансафганской железной дороги по маршруту Термез – Мазари–Шариф – Кабул – Пешавар составит 774 км. Ранее узбекские СМИ сообщали, что вдоль линии планируется построить 1212 дополнительных объектов (в том числе 336 мостов и 5 туннелей), 785 км линий электропередач и 790 км линий связи.

Стоимость проекта варьируется от 4,8 до 7 миллиардов долларов, его планируется завершить к 2027 году, сообщает TOLO News. Ожидается, что дорога сможет перевозить до 20 миллионов тонн грузов в год. По словам афганских экспертов, мощность перевалки грузов в перспективе может вырасти до 50 млн. тонн. При этом стоимость транспортных издержек снизится на 40%.

Стратегическое значение

Железная дорога создаст новый международный транспортный коридор евразийского значения, связывающий, в конечном счете – Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии. Проект направлен на развитие торговли, поддержку экономического восстановления Афганистана и обеспечение странам Центральной Азии, не имеющим выхода к морю, прямого доступа к мировым рынкам через пакистанские порты Гвадар и Карачи.

Афганские аналитики также отметили, что проект укрепит роль Афганистана как ключевого транзитного узла между Центральной и Южной Азией, способствуя экономическому росту, созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов подчеркнул важность проекта: «Подписали Трехстороннее рамочное соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта Трансафганской железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан, имеющего стратегическое значение для всей Евразии. Этот коридор улучшит торговлю, поддержит экономическое восстановление Афганистана и откроет новые пути к мировым рынкам через южные порты».

“Железнодорожный коридор УАП, являющийся важной вехой в развитии региональных связей и экономической интеграции, соединит страны Центральной Азии с морскими портами Пакистана через Афганистан”, – прокомментировал заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Министр внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани на встрече с Саидовым подчеркнул, что Афганистан «рассматривает этот проект не только как транзитный коридор, но и как символ общего процветания».

Трансафганская связуемость

Вполне очевидно, что Афганистан предлагает кратчайший выход на открытые моря доя Центральной Азии, превращая региона из территории, территориально ограниченной в сухопутно-связанную, поскольку Трансафганский коридор выводит на морские порты Пакистана (Карачи, Гвадар), откуда открываются рынки Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии, Индийского океана.

Говоря о трансафганском коридоре, следует понимать, что это не единый маршрут, а совокупность транспортных путей, магистралей и инфраструктурных проектов, объединённых концепцией трансафганской связуемости. Она включает железнодорожные, энергетические и телекоммуникационные проекты, способствующие интеграции региона.

Афганистан имеет три точки стыка железнодорожных сообщений с Центральной Азией – Имамназар-Акина (туркмено-афганская граница), Серхетабад – Тургунди (туркмнео-афганская граница) и Термез – Мазари-Шариф с Узбекистаном. Все эти соединения обладают потенциалом для дальнейшего расширения инфраструктуры, что укрепит транспортные связи региона.

В октябре 2024 года Казахстан и Афганистан подписали Дорожную карту по достижению взаимного товарооборота до $3 млрд. В дорожной карте, в частности обозначены такие направления партнерства как, участие Казахстана в проекте строительства железных дорог Афганистана «Тургунди – Герат – Кандагар – Спин Болдак» и «Мазари-Шариф – Харлачи».

На днях Казахстан и Афганистан подписали Меморандум о взаимопонимании, определяющий основные принципы строительства и эксплуатации железной дороги, соединяющей Центральную и Южную Азию. Речь идет о строительстве железной дороги Тургунди-Герат, которая станет частью Трансафганского маршрута. Объем инвестиций в проект составит порядка 500 миллионов долларов США.



Туркменистан и Афганистан реализуют целый кластер проектов, которые относятся к категории трансафганских – это запуск 177-метрового железнодорожного моста вдоль ж/д Серхетабат–Тургунди, проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), проект оптико-волоконной линии связи Серхетабат–Герат, участок Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат, проект линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

В июле 2024 года в Актау состоялась трехсторонняя встреча представителей Казахстана, Туркменистана и Афганистана. Стороны договорились о строительство новой железнодорожной магистрали Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак.

Дополнительно рассматривается проект международного транспортного коридора «Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан» (БРКУАП). В рамках этого маршрута предлагается строительство Трансафганской железной дороги с шириной колеи 1520 мм (по российскому стандарту) от города Мазари-Шариф на севере Афганистана до пакистанского города Парачинар.

Важно подчеркнуть, что все перечисленные инициативы не являются конкурирующими. Напротив, их следует рассматривать как инструмент диверсификации логистических маршрутов, способствующий интеграции региона в глобальные торговые цепочки. ///nCa, 19 июля 2025 г.