Казахстан и Афганистан: курс на $3 млрд товарооборота

Казахстан и Афганистан подписали Дорожную карту по достижению взаимного товарооборота до $3 млрд. Подписи под документом поставили заместитель Премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин и министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи во время казахстано-афганского бизнес-форума, который состоялся в Алматы 22 октября 2024 г.

Документ определяет направления сотрудничества в торгово-промышленной, банковской, горно-металлургической, гуманитарной и социальной сферах, энергетическом секторе, транспорте и логистике, цифровизации, туризме и других отраслях.

В дорожной карте, в частности обозначены такие направления партнерства как, участие Казахстана в проекте строительства железных дорог Афганистана «Тургунди – Герат – Кандагар – Спин Болдак» и «Мазари-Шариф – Харлачи», расширение номенклатуры товаров во взаимной торговле двух стран, развитие двустороннего сотрудничества в сфере химической промышленности и увеличение экспорта аммофоса казахстанского производства, переговоры о поставках новых и подержанных казахстанских автомобилей с последующей локализацией дилерских центров для их обслуживания в Афганистане, возможность строительства школ и др.

Как заявил Жумангарин, Казахстан заинтересован в присоединении Афганистана к международным транспортным коридорам.

«Между нашими странами есть железнодорожный коридор через Туркменистан и Узбекистан. Мы заинтересованы в транзите наших экспортных грузов через Трансафганский коридор. Через морские порты Пакистана (Карачи, Гвадар) для нас открываются рынки Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии, Индийского океана», — подчеркнул он.

Афганской стороне, в целях беспрепятственного транзита афганских товаров в Китай через территорию Казахстана, было предложено использовать сухой порт «Khorgos Gateway» для строительства логистического хаба и фрахта контейнеров и автотранспортных средств.

По итогам первого полугодия 2024 года объем транзитных автоперевозок из Афганистана через Казахстан увеличился на 8%, составив более 5000 тонн. В прошлом году транзитом прошло более 10000 тонн.

В форуме приняли участие более 250 компании Казахстана и Афганистана.

В январе-августе 2024 года товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил 330,7 млн долларов США. Экспорт из Казахстана в Афганистан составил 316,5 млн долларов, включая муку, масло подсолнечное, природный газ и удобрения. Импорт из Афганистана достиг 14,1 млн долларов, основными товарами которого являются минеральные воды, фрукты, соки и алюминиевые изделия.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан: Казахстан и Афганистан прорабатывают маршрут поставок из Китая в Афганистан через Казахстан

В рамках специальных отраслевых панельных сессий и на двусторонней встрече вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизи, прошедшей 21 октября в Алматы, участники подробно обсудили актуальные вопросы логистики маршрута поставок товаров из Китая в Афганистан и обратно транзитом через Казахстан и возможности создания бесшовной логистики.

Один из ключевых вопросов – обратная загрузка вагонов и контейнеров, необходимая для удешевления логистики. В этой связи Казахстанские железные дороги (КТЖ) предложили афганской стороне два варианта обратной загрузки порожних контейнеров и вагонов.

Первый вариант: контейнеры с товарами из Китая идут в Казахстан и далее в Афганистан, там загружаются афганскими товарами, предназначенными для Китая, и уже через порт Карачи идут в Китай.

Второй вариант обратных поставок – ж/д состав доходит до Афганистана, загружается афганскими товарами и идет в Казахстан, где после разгрузки загружается казахстанскими товарами и отправляется в Китай.

В ходе встречи стороны обсудили возможность создания логистического хаба для афганских товаров для транспортировки по маршруту Китай – Казахстан – Афганистан. Это позволило бы значительно удешевить логистику перевозок.

Со своей стороны, Серик Жумангарин предложил афганской стороне использовать мощности казахстанского сухого порта в Сиане, казахстанско-китайского логистического терминала в порту Ляньюнган, и в будущем – строящего терминала в сухом порту Урумчи.

«Мы можем упростить и наладить логистику, но для значительной интенсификации наших двусторонних отношений нам нужны промышленные кооперационные проекты», – подчеркнул вице-премьер Казахстана.

По итогам встречи стороны договорились организовать межрегиональный казахстанско-афганский форум, где провинции Афганистана и регионы Казахстана могли бы предметно обсудить и выработать взаимовыгодные кооперационные проекты. ///nCa, 22 октября 2024 г.