Туркменистан приглашает страны СНГ принять участие в инфраструктурных проектах в Южной Азии – это мощная идея с огромным потенциалом

Тарик Саиди

Туркменистан приглашает страны СНГ принять участие в разрабатываемых и планируемых инфраструктурных проектах, направленных на обеспечение связи с Южной Азией и за ее пределами.

Эту идею в своем выступлении на саммите СНГ выдвинул Президент Сердар Бердымухамедов. Саммит состоялся в Москве 8 октября 2024 года.

Вот соответствующий фрагмент из выступления президента Туркменистана:

«В целом убеждены, что СНГ в своей экономической деятельности должно ориентироваться на большие, определяющие тенденции глобальной геоэкономики, чтобы обеспечить себе стратегическую вовлечённость в их ход и структурную направленность. Суть этих тенденций сегодня – смещение вектора экономического развития на юг и юго-восток. СНГ – естественное пространство в этом необратимом движении.

Одним из эффективных способов здесь является участие СНГ в международных и региональных проектах в южном и юго-восточном направлениях от границ Содружества. Тем более что возможности для этого открываются. Совсем недавно, в середине сентября, Туркменистан приступил к практической реализации нового этапа строительства крупных инфраструктурных объектов. Началась прокладка афганской части газопровода Турк­менистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Запущен афганский участок линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан. Стартовало строительство железнодорожной ветки Туркменистан–Афганистан по территории соседнего государства.

Участие стран Содружества в этих и других аналогичных проектах, которые появятся, – верный и надёжный путь выхода на стратегическую перспективу, и мы должны в полной мере задействовать наш совокупный ресурс и потенциал.

В полной мере это относится к проблематике транспортной связанности, в первую очередь в контексте выполнения Плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ, на период до 2030 года».

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Центральная Азия уже участвует в создании решений для обеспечения связи между Центральной Азией и Южной Азией.

Как упоминалось в выступлении президента Туркменистана на саммите СНГ, Туркменистан запустил ряд проектов в сентябре 2024 года на церемонии, состоявшейся недалеко от границы с Афганистаном. Мероприятие прошло под совместным руководством Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и исполняющего обязанности председателя Кабинета министров Афганистана муллы Мохаммада Хасана Ахунда. Президент Туркменистана принял участие в церемонии посредством видеосвязи.

В числе запущенных проектов:

Запуск строительства газопровода Серхетабад – Герат, именуемого «Arkadagyň Ak ýoly», который представляет собой основное звено проекта Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия

Запуск в строй 177-метрового железнодорожного моста на железнодорожной дороге Серхетабад – Тургунди (граница Туркменистана и Афганистана). По мосту из Туркменистана в Афганистан отправился состав с гуманитарной помощью.

Запуск строительства газокомпрессорной станции «Шатлкык-1» на месторождении Шатлык в Марыйском велаяте. Объект будет оснащён сов­ременным профильным оборудованием от ведущих мировых компаний – «General Electric» и «Dresser Rand». «Голубое топливо» на ГК «Şatlyk-1» будет подаваться с месторождений «Galkynyş», «Döwletabat» и «Ýaşlar». Пропускная способность новой газокомпрессорной станции – 30 миллиардов кубометров газа в год.

Запуск строительства оптико-волоконной линии связи по маршруту Серхетабад-Герат

Запуск строительства складского комплекса и разгрузочно-погрузочного двора на территории сухого порта железнодорожной станции Тургунди. Сухой порт представляет собой важный объект транспортно-логистической инфраструктуры, внутренний терминал, непосредственно связанный сухопутным сообщением с морским портом. Он выполняет функции центра для перевалки и хранения грузов на внутренних направлениях.

Запуск строительства первого сегмента железной дороги Тургунди-Герат по маршруту Тургунди-Санабар протяженностью 22 км.

Ввод в строй электростанции Нур уль-Джихад в провинции Герат и начало поставок туркменской электроэнергии со станции Серхетабад на станцию Нур уль-Джихад в рамках первой фазы реализации проекта линий электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Не только Туркменистан, но и вся Центральная Азия уделяет пристальное внимание связям с Южной Азией.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Афганистан 17-18 августа 2024 года. Это был визит главы иностранного правительства на самом высоком уровне в Афганистан с момента прихода к власти движения “Талибан” в 2021 году.

По данным узбекских и афганских СМИ, в ходе визита в инвестиционном секторе было подписано 12 соглашений на сумму 1,4 миллиарда долларов, а в торговом секторе в присутствии заместителя Премьер-министра по экономическим вопросам муллы Абдул Гани Барадара и премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипова было подписано 23 соглашения на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Общая стоимость подписанных документов составила 2,5 миллиарда долларов.

В узбекско-афганском бизнес-форуме, приуроченном к визиту, приняли участие представители профильных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций и более 500 бизнес-лидеров из обеих стран.

В рамках форума также прошла выставка “Сделано в Узбекистане”, целью которой было увеличение взаимной торговли между Узбекистаном и Афганистаном до 1 миллиарда долларов. На выставке была представлена продукция 80 крупнейших узбекских компаний из различных отраслей промышленности, включая автомобилестроение, текстиль, ювелирное дело, пищевую промышленность, электротехнику, горнодобывающую промышленность и фармацевтику.

В рамках выставки состоялись встречи в формате B2B и G2B, которые позволили предпринимателям установить новые деловые связи и обсудить практические аспекты совместных проектов и торговых соглашений.

Соглашение о преференциальной торговле между Узбекистаном и Афганистаном вступило в силу 1 октября 2024 года. Соглашение предусматривает отмену импортных пошлин на 14 согласованных видов товаров, что дает дополнительные преимущества экспортерам.

Для увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Афганистана была упрощена процедура получения фитосанитарных разрешений.

С 1 августа пограничный пост Айритом-Хайратон работает в режиме 24/7.

Для посетителей Международного торгового центра в Термезе вводится 15-дневный безвизовый режим, а также освобождение от всех налогов.

Кроме того, две страны подписали соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, направленное на стимулирование афганского бизнеса к работе в Узбекистане.

Международный торговый центр был открыт 29 августа 2024 года в Термезе, пограничном городе между Узбекистаном и Афганистаном. Он расположен на территории Узбекистана.

Обширный комплекс занимает площадь в 36 гектаров. Стоимость проекта составила 70 миллионов долларов США.

Центр будет играть важную роль в развитии торговли и экспорта промышленных и потребительских товаров, производимых предпринимателями из Афганистана, Пакистана и других стран.

По оценкам экспертов, ежегодно комплекс будут посещать 1,5 миллиона человек, а годовой объем продаж составит 1 миллиард 200 миллионов долларов.

В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, заместитель министра экономики и торговли Кыргызской Республики Назарбекмалаев, заместитель министра торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебоев и другие.

На мероприятии выступили Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Барадар Мулла Абдул Гани.

В рамках льгот, созданных в зоне свободной торговли, всем гражданам иностранных государств предоставляется возможность находиться в центре в течение 15 дней без въездной визы. Введена мультивалютная система: здесь в обращении находятся узбекские сумы, доллары США, евро, российские рубли и юани. Все товары, поступающие на территорию центра, размещаются и отпускаются без таможенных пошлин. В регионе созданы банки, нотариальные конторы и другие центры обслуживания населения. Комплекс также включает в себя отель Hilton Garden Inn, современный медицинский комплекс Akfa Medline, бизнес-школу Центральноазиатского университета, крупный торговый центр, ресторан, хостел, крупный логистический центр и производственные предприятия. Для тех, кто прибывает из Афганистана, организовано ежедневное автобусное сообщение из Мазари-Шарифа.

Международный торговый центр считается важной частью транспортного коридора Карачи-Термез -Ташкент -Казахстан-Россия и обеспечивает доступ к портам Индийского океана.

В крупном комплексе созданы условия для приема, хранения и переработки продукции на основе современных технологий, а также быстрого оформления грузов по принципу “единого окна”.

В клинике Akfa Medline Ayritom работают 315 квалифицированных врачей и других медицинских специалистов, которые предоставляют качественные услуги в отделениях радиологии, стоматологии, физиотерапии и амбулатории.

Более 500 афганских предпринимателей смогут повысить свои навыки в сфере торговли и производства на учебных курсах, организованных в Бизнес-школе Центральноазиатского университета. Всем студентам будут предоставлены общежития с необходимыми удобствами.

В торговом центре вскоре начнется производство дверей и рам “Imzo” проектной стоимостью 4,5 миллиона долларов. В результате реализации нового проекта в бюджет будет поступать 150 миллионов сумов в год, что обеспечит работой 25 человек. Также начнут работу предприятие по производству ювелирных изделий и полуфабрикатов “ТЕРМЕЗ ГОЛД ПРОДАКШН” и предприятие по производству осветительного оборудования “СИТИ-ЭЛЕКТРИК ГРУПП”.

Между тем, на церемонии открытия центра мулла Абдул Гани Барадар также встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана. Барадар приветствовал открытие посольства этой страны в Кабуле и призвал частный сектор Азербайджана инвестировать в Афганистан.

Заместитель премьер-министра Азербайджана также подчеркнул, что его страна готова возобновить использование маршрута Ляпис-лазури для расширения своих торговых отношений с Афганистаном и увеличения объема импорта.

Коридор “Ляпис-лазурь”, о котором упоминал заместитель премьер-министра Азербайджана, проходит через Афганистан, Туркменистан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и завершается в Турции. Это один из вариантов сообщения между Европой и Южной Азией.

Три других коридора, которые служат аналогичным целям, включают:

• Китай– Кыргызстан–Узбекистан – Туркменистан–Иран–Турция

• Китай–Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран

• Китай–Казахстан – Туркменистан–Иран – Персидский залив

Несколько недель назад в Стамбуле состоялась первая встреча железнодорожных администраций стран–участниц мультимодального транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция.

В июле 2023 года железнодорожные ведомства Афганистана, Пакистана и Узбекистана провели заключительный этап переговоров по Трансафганской железнодорожной линии.

Трансафганская железнодорожная магистраль – это масштабный проект, который откроет новые перспективы для транспортного сотрудничества и развития в регионе. Она позволит наладить прямое железнодорожное сообщение между Узбекистаном и Пакистаном через территорию Афганистана, обеспечивая более эффективную торговлю и логистику.

Протяженность Трансафганской железной дороги по маршруту Термез – Мазари–Шариф – Кабул – Пешавар составит 774 км. Ранее узбекские СМИ сообщали, что вдоль линии планируется построить 1212 дополнительных объектов (в том числе 336 мостов и 5 туннелей), 785 км линий электропередач и 790 км линий связи.

Одновременно формируется мультимодальный коридор “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан – порты Индийского океана”.

В сентябре 2024 года Пакистан официально присоединился к Меморандуму о взаимопонимании по созданию и развитию Международного транспортного коридора Беларусь–Россия–Казахстан –Узбекистан –Афганистан–Пакистан – порты Индийского океана.

Министр коммуникаций Пакистана подписал данный меморандум, подчеркнув важность и значительность данного проекта для развития торгово-экономических отношений и грузоперевозок в регионе.

Инициатива МТК БРКУАП была объявлена в ноябре 2023 года министрами транспорта России, Казахстана и Узбекистана.

Первое заседание рабочей группы по развитию коридора состоялось в апреле 2024 года в Термезе, где Беларусь присоединилась к меморандуму, а Афганистан и Пакистан объявили о своих внутренних процедурах присоединения. Также была подписана дорожная карта с конкретными планами по транспортировке грузов, цифровизации и оптимизации таможенных процедур.

Следует отметить, что nCa выдвинул эту идею в феврале 2023 года. Мы утверждали, что географическое положение делает Центральную Азию и Пакистан неотделимыми друг от друга регионами. Мы предложили рассмотреть варианты подключения в рамках темы CAPS – Центральная Азия – Пакистан- открытое море.

Между тем, Туркменистан готов стать первой страной Центральной Азии, которая получит доступ к порту Гвадар в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC). Согласно сообщениям СМИ от сентября 2024 года, в ближайшее время ожидается подписание соглашения между Пакистаном и Туркменистаном.

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Инициативы по налаживанию связи между Центральной и Южной Азией уже реализуются в различных форматах.

В них принимают участие Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Афганистан, Азербайджан, Иран, Турция, Россия, Беларусь и Пакистан.

Не сильно отстают Таджикистан и Кыргызстан. Таджикистан готовится к прокладке своей железнодорожной линии до границы с Афганистаном. Возможно, это будет участок, связанный с железной дорогой ТАТ (железнодорожная линия Туркменистан-Афганистан-Таджикистан).

Кыргызстан в ускоренном темпе работает над созданием железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Это облегчит увязку со всеми другими системами транспортного сообщения в регионе.

Китай, конечно же, участвует в этих усилиях в рамках своего проекта Пояса и Пути BRI.

Приглашение президента Туркменистана на платформе СНГ содержит два послания: 1. Нам нужно сделать больше (и как можно скорее), чтобы максимально использовать потенциал взаимосвязанности; и 2. Все мы выиграем от этого. /// nCa, 10 октября 2024 г.