Второй день визита Национального Лидера Туркменистана в Азербайджан – в центре внимания культурное наследие и инфраструктурное развитие город Шуша и Физули

17 июля 2025 года в рамках программы визита в Азербайджанскую Республику Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Ильхам Алиев посетили города Физули и Шуша.

Современная инфраструктура в Физули

Визит начался с ознакомления с международными аэропортами Физули, Лачин и Зангилан, демонстрирующими передовую транспортную инфраструктуру Азербайджана. Аэропорт Физули начал работу в 2021 году, Лачин — в 2022 году, а Зангилан — в 2023 году. Эти воздушные гавани оснащены современными терминалами и инфраструктурой для удобства пассажиров.

Специальный представитель Президента Азербайджана представил Герою-Аркадагу строительные проекты, реализуемые в Физули — городе, расположенном на пересечении ключевых транспортных артерий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, с общей площадью 1942 гектара.

Согласно Генплану, к 2040 году в Физули будут проживать 50 тысяч человек. Здесь строятся современные жилые комплексы, учреждения здравоохранения и образования, а также другие объекты инфраструктуры по концепции «умный город». Герой-Аркадаг дал ценные рекомендации по градостроительству, которые Президент Ильхам Алиев высоко оценил.

Культурное наследие Шуши

Делегация направилась в Шушу — культурную столицу Азербайджана, расположенную на высоте 1368 метров над уровнем моря. Город славится природной красотой и историческим значением, а в конце XIX — начале XX века он был музыкальным центром Кавказа. Исторический центр Шуши включает старинные здания, мечети, караван-сараи, мавзолеи и крепости.

В Шуше Герой-Аркадаг и Президент Алиев осмотрели строящийся жилой комплекс, входящий в Генплан города. Первый комплекс был сдан в мае 2024 года, второй — в мае 2025 года, а строительство продолжается. Новый комплекс занимает 8 гектаров и включает 23 здания с 450 квартирами.

Они также посетили площадку строительства новой мечети, фундамент которой был заложен в 2021 году. Проект реализуют итальянская компания и азербайджанские архитекторы, а фасад мечети будет украшен геометрическими узорами, характерными для древних мечетей Шуши.

Аркадаг Бердымухамедов и Президент Алиев ознакомились с фотовыставкой, посвящённой Гейдару Алиеву, в Центре творчества — здании, включённом в список архитектурных памятников национального значения. В этом здании, внесенном в список архитектурных памятников странового значения, когда-то располагался Караван-сарай, построенный в 80-х годах XIX века известным шушинским купцом Ага Гахраманом Мирсияб оглу. Экспозиция отражает вклад Гейдара Алиева в социально-экономическое, политическое и культурное развитие Азербайджана, особенно в Шуше.

Следующей остановкой стала Шушинская крепость, памятник государственного значения, построенный в 1752 году. Окружающая её природная красота привлекает туристов и исследователей кавказской истории и культуры. Перед крепостью было сделано памятное фото.

Делегация посетила дом-музей выдающегося азербайджанского оперного певца Бюльбюля, где его сын, народный артист Азербайджана и Туркменистана Полад Бюльбюль оглы, представил экспозицию, посвящённую жизни и творчеству певца. Полад Бюльбюль оглы был удостоен звания «Народный артист Туркменистана» за укрепление туркмено-азербайджанских культурных связей.

Далее состоялось посещение Верхней мечети Говхер Ага. Она расположена в исторической части города, является одним из известных архитектурных и культурных памятников Азербайджана. Помимо того, что мечеть Говхер Ага была местом поклонения, она также была культурным центром Шуши.

В доме-музее Мехмандаровых была представлена экспозиция, посвящённая быту карабахских дворян конца XIX — начала XX веков, включающей более 150 антикварных предметов.

Джыдырская равнина и карабахские традиции коневодства

На Джыдырской равнине, популярном месте отдыха и проведения праздников, таких как Новруз, прошли показательные выступления джигитов, демонстрирующие мастерство карабахских скакунов.

В знак уважения Национальному Лидеру туркменского народа подарили коня карабахской породы по имени «Достлук» (Дружба). Принимая подарок, Герой-Аркадаг назвал его символом нерушимой туркмено-азербайджанской дружбы.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Ильхаму Алиеву и азербайджанской стороне за высокий уровень организации визита, подчеркнув значимость знакомства с богатым историко-культурным наследием Азербайджана.

Завершив программу визита, Национальный Лидер Туркменистана отправился в Международный аэропорт Физули, откуда вылетел в Ашхабад. ///nCa, 18 июля 2025 г. (фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана/TDH)