OGT 2025 готовится к международному форуму в Ашхабаде

АШХАБАД, 18 июля 2025 г. — продолжается активная подготовка к юбилейному 30-му форуму «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025», который состоится с 22 по 24 октября в Ашхабаде. Уже более 100 делегатов из разных стран мира подтвердили своё участие.

Среди высокопрофильных спикеров заявлены: доктор Дэниел Ергин (S&P Global), директор Представительства АБР в Туркменистане Артур Андресиак, а также Джулиан Боуден из Оксфордского института энергетических исследований. В центре внимания форума — возобновляемая энергетика, снижение углеродных выбросов и международные инвестиционные партнёрства.

Международные организации, включая S&P Global Platts, Общество инженеров-нефтяников (SPE) и Gaffney Cline, проведут технические и стратегические круглые столы по темам газовых рынков, хранения энергии и цифровой трансформации.

OGT 2025 также подчеркнёт растущую роль Туркменистана в сфере «зелёной» энергетики, включая новую солнечно-ветровую электростанцию вблизи озера Алтын Асыр и ключевые реформы в области экологически чистой энергетики.

Компания Auguste International, ведущий поставщик энергетического оборудования, подтвердила своё участие в качестве золотого спонсора мероприятия.

На фоне усиливающегося международного интереса, OGT 2025 готов стать важной площадкой, укрепляющей стратегическую роль Туркменистана в региональной и глобальной энергетической системе.Не упустите возможность стать частью этого знакового события.

Для получения подробной информации и регистрации посетите сайт: https://www.ogt-turkmenistan.com/ru ///nCa, 18 июля 2025 г. (Материал предоставлен организаторами OGT 2025)