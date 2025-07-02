Телефонный разговор Министров иностранных дел Туркменистана и Республики Нигер

1 июля 2025 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Республики Нигер господином Бакари Яу Сангаре.

В ходе беседы Министры обсудили возможности развития сотрудничества между двумя странами по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Отмечена необходимость установления регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Нигер.Стороны подчеркнули схожесть подходов к вопросам международной повестки дня.

Отдельной темой разговора стала подготовка к Третьей конференции стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдет в Туркменистане в августе текущего года. ///МИД Туркменистана, 2 июля