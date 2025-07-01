ЮНФПА в Туркменистане обучает молодежь и спортивных специалистов продвижению гендерного равенства и волонтерства

С 23 по 27 июня 2025 года в рамках программы «Развитие волонтёрства и вовлечение мужчин в продвижение гендерного равенства, физического воспитания и спорта» ЮНФПА в Туркменистане совместно с Государственным комитетом по физической культуре и спорту провел тренинги для тренеров (ToT) представителей спортивных школ и Управлений физической культуры, и вновь отобранных волонтёров из спортивных школ всех велаятов и города Ашхабада.

Целью тренингов ToT было продвижение волонтёрского движения среди молодёжи. Обучение было направлено на развитие уважительных отношений в семье, вовлечение молодых мужчин и подростков в продвижение гендерного равенства, популяризацию физической культуры и спорта среди молодёжи в соответствии с Национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на 2021–2025 годы, Законом Туркменистана о физической культуре и спорте и Законом Туркменистана о волонтёрской деятельности.

Программа ToT включала интерактивные сессии по темам: гендер, гендерные роли, гендерное равенство и стереотипы, управление эмоциями и техники контроля гнева, волонтёрство, навыки и качества волонтёра, эффективная презентация, фасилитация и управление дискуссией.

Занятия были направлены на то, чтобы дать участникам знания и практические навыки, необходимые для реализации местных информационно-просветительских инициатив и содействия построению более инклюзивных и справедливых сообществ. ///ЮНФПА Туркменистан, 27 июня 2025 г.