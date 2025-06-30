Туркменистан укрепляет международное гуманитарное сотрудничество

На очередном заседании Кабинета Министров Туркменистана был заслушан доклад заместителя Председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Рашида Мередова о международной гуманитарной деятельности страны. В своём выступлении он подчеркнул, что укрепление конструктивного взаимодействия с зарубежными партнёрами в гуманитарной сфере остаётся одним из ключевых приоритетов внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана.

На сегодняшний день Туркменистан является участником 54 международных гуманитарных организаций и программ, в том числе многосторонних соглашений в области международного гуманитарного права. С 1994 года в сотрудничестве с ООН реализовано 333 проекта и программы, направленных в основном на решение социально значимых вопросов.

В условиях сложной политической обстановки в соседних регионах, Туркменистан, как единственная страна Центральной Азии, граничащая с Ближним Востоком, принимает важные меры гуманитарного характера. В частности, организовано обслуживание иностранных рейсов в Международном аэропорту Ашхабада, обеспечено круглосуточное функционирование контрольно-пропускных пунктов на туркмено-иранской границе.

В результате через созданный гуманитарный коридор более 4640 граждан из свыше 50 стран Азии, Европы, Ближнего Востока, Африки и Америки смогли вернуться в свои страны.

Мередов также представил предложение о разработке трёхлетних рабочих планов взаимодействия с ключевыми гуманитарными партнёрами, включая ООН, Международный Комитет Красного Креста и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Президент Сердар Бердымухамедов, одобрив представленные инициативы, подчеркнул важность дальнейшего развития дружественных отношений с соседними государствами и оказания гуманитарной поддержки при необходимости. Главе МИД было поручено продолжить и расширять работу в этом направлении.

В МИД Туркменистана состоялся круглый стол по сотрудничеству с международными организациями и реагированию на гуманитарные вызовы

28 июня 2025 года в МИД Туркменистана состоялся круглый стол, организованный совместно с Региональным представительством Международной организации по миграции по Центральной Азии и Офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, а также главы и представители специализированных структур ООН.

На мероприятии было отмечено что, в свете политической ситуации в соседних регионах профильными структурами Туркменистана проведена комплексная работа, которая включала в себя обслуживание иностранных воздушных судов в Международном аэропорту Ашхабада, круглосуточный режим работы всех КПП на туркмено-иранской границе и обсуждение всех связанных с этим вопросов.

Подчёркивалась важность внедрения передовых международных подходов в сферу миграционного управления, обмена прикладными инструментами и наращивания потенциала в области антикризисного реагирования. В этом контексте была дана высокая оценка текущему уровню сотрудничества между Туркменистаном, МОМ и другими международными партнёрами.

Участники также обсудили практические механизмы оперативного реагирования в чрезвычайных миграционных ситуациях, в том числе с привлечением международных экспертов и гуманитарных организаций. Отдельное внимание было уделено вопросам эффективной и согласованной коммуникации между национальными структурами и международными партнёрами в кризисных условиях.

В заключение стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия и обмену опытом в целях обеспечения надлежащей готовности к возможным вызовам в миграционной сфере.

В МИД прошел брифинг, посвящённый международной гуманитарной деятельности Туркменистана

29 июня 2025 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвящённый международной гуманитарной деятельности страны.

В брифинге приняли участие руководители и сотрудники МИД Туркменистана, главы и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованные в Ашхабаде, а также представители отечественных СМИ.

На данном мероприятии был представлен обзор гуманитарной деятельности Туркменистана, реализуемой на принципах открытости, взаимной поддержки и доверия созвучно духу Международного года мира и доверия.

В своем выступлении Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул ключевые аспекты гуманитарной деятельности Туркменистана, притворяемой в жизнь в тесном сотрудничестве с иностранными государствами и международными организациями.

Было особо отмечено, что одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана, инициированного Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и ныне успешно реализуемым Президентом Сердаром Бердымухамедовым, выступает развитие международного гуманитарного сотрудничества.

В ходе брифинга было особо подчёркнуто, что следуя общепризнанным нормам международного права и Уставу Организации Объединённых Наций, Туркменистан осуществляет все необходимые действия, нацеленные на воплощение высоких идеалов гуманизма и солидарности. Это основано на древних традициях туркменского народа, принципах дружбы, братства и добрососедства.

На брифинге сказано, что страна является участником 54 международных организаций и гуманитарных программ, включая многосторонние документы по международному гуманитарному праву. Отмечено, что как нейтральное государство Туркменистан готов принимать деятельной участие в процессах урегулирования сложных ситуаций.

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал участников брифинга о действиях Туркменистана по разрешению ряда гуманитарных вопросов, связанных с ситуацией, сложившейся в последнее время в регионе Ближнего Востока.

Было отмечено, что по гуманитарному коридору, созданному Туркменистаном для возвращения в свои страны воспользовались 4678 человек – граждане 52 стран.

На брифинге также выступили Послы и представители посольств Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Малайзии, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Индия, Соединённых Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме этого были заслушаны выступления Постоянного координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапаченко, Посла Европейского Союза в Туркменистане Беаты Пекса, а также Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахи Имнадзе.

Во всех выступлениях были выражены слова благодарности в адрес Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана за содействие выезду иностранных граждан из сопредельного государства в момент эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Высоко оценён образцовый подход Туркменистана к гуманитарным вопросам. Участники высказались за необходимость продолжения такого рода конструктивного взаимодействия для дальнейшего укрепления стабильности в регионе и за его пределами.

Выступившие на брифинге поздравили Героя-Аркадага с днём рождения и пожелали крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности. Подводя итоги нынешней встречи, Министр иностранных дел подчеркнул заинтересованность туркменской стороны в дальнейшем развитии гуманитарного сотрудничества на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки.///nCa/МИД Туркменистана, 30 июня 2025 г.