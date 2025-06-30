Национальный Лидер Туркменистана провёл встречу с главой компании «Rönesans Holding»

29 июня 2025 г, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл встречу с председателем правления международной компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком.

Ылыджак поздравил Героя-Аркадага с днём рождения и второй годовщиной основания города Аркадаг, отметив успехи, достигнутые за этот период.

Национальный Лидер, в свою очередь, отметил, что «Rönesans Holding» зарекомендовала себя как надёжный и ответственный партнёр, успешно реализующий масштабные проекты на туркменском рынке в строгом соответствии с международными стандартами.

Особое внимание в беседе было уделено развитию туркмено-турецкого сотрудничества. Было подчёркнуто, что взаимодействие между двумя странами основывается на прочных исторических и культурных связях, а частный сектор остаётся важным драйвером расширения делового партнёрства.

Стороны выразили удовлетворение участием «Rönesans Holding» в реализации значимых проектов в сферах градостроительства, нефтегазовой и химической промышленности Туркменистана.

Бердымухамедов отметил готовность страны к дальнейшему расширению сотрудничества, базирующемуся на положительном опыте совместной работы.

В завершение встречи Эрман Ылыджак подтвердил приверженность компании высоким стандартам и ответственности в реализации новых проектов. ///nCa, 30 июня 2025 г.