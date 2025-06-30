Амбассадор программы Technovation Girls из Туркменистана удостоился международной награды

Сапаргулы Махтумов, амбассадор международной программы Technovation Girls из Туркменистана, стал лауреатом Всемирной Премии Лидерства Амбассадоров (Global Ambassador Leadership Award, GALA) 2025.

Церемония награждения прошла в онлайн-формате, собрав амбассадоров из 117 стран мира, в которых представлена программа. Ежегодно среди номинаций отбирают 4 амбассадоров, продемонстрировавших исключительные успехи и достижения в областях лидерства, совместной работы по укреплению сообщества, и программной адвокации. В нынешнем сезоне призерами также стали амбассадоры из Испании, Нигерии и Кыргызстана.

Во время церемонии награждения, Меган Блэк, координатор программы из штаб-квартиры Technovation в Калифорнии отметила: “В рамках программы Сапаргулы активно работал с замечательной командой Амбассадоров по всему Туркменистану и региону Центральной Азии.

Помимо своих задач как Клубного Амбассадора (Club Ambassador) в Ашхабаде, Сапаргулы обеспечивал техническую поддержку команд по всему Туркменистану, а также координировал Клубных Амбассадоров по всей стране”. Также стоит отметить, что Сапаргулы является первым амбассадором-мужчиной, ставшим лауреатом GALA.

Международная программа Technovation Girls проходит в Туркменистане уже четыре года. Проект представляет собой глобальную инициативу, нацеленную на развитие социального предпринимательства и продвижение возможностей молодых девушек в областях STEM (науки, технологий, инженерии и математики). В рамках крупнейшего технологического соревнования для девушек участницы собираются в команды до 5 человек и работают над созданием мобильного приложения, нацеленного помочь в решении общественных проблем на местном или международном уровне.

В завершение каждого сезона команды-финалисты собираются на Всемирном Саммите в Калифорнии где представляют свои прототипы лидерам ведущих технологических компаний, таких как Google, Meta и Amazon. ///Technovation Girls Turkmenistan