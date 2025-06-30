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Амбассадор программы Technovation Girls из Туркменистана удостоился международной награды

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Сапаргулы Махтумов, амбассадор международной программы Technovation Girls из Туркменистана, стал лауреатом Всемирной Премии Лидерства Амбассадоров (Global Ambassador Leadership Award, GALA) 2025.

Церемония награждения прошла в онлайн-формате, собрав амбассадоров из 117 стран мира, в которых представлена программа. Ежегодно среди номинаций отбирают 4 амбассадоров, продемонстрировавших исключительные успехи и достижения в областях лидерства, совместной работы по укреплению сообщества, и программной адвокации. В нынешнем сезоне призерами также стали амбассадоры из Испании, Нигерии и Кыргызстана.

Во время церемонии награждения, Меган Блэк, координатор программы из штаб-квартиры Technovation в Калифорнии отметила: “В рамках программы Сапаргулы активно работал с замечательной командой Амбассадоров по всему Туркменистану и региону Центральной Азии.

Помимо своих задач как Клубного Амбассадора (Club Ambassador) в Ашхабаде, Сапаргулы обеспечивал техническую поддержку команд по всему Туркменистану, а также координировал Клубных Амбассадоров по всей стране”. Также стоит отметить, что Сапаргулы является первым амбассадором-мужчиной, ставшим лауреатом GALA.

Международная программа Technovation Girls проходит в Туркменистане уже четыре года. Проект представляет собой глобальную инициативу, нацеленную на развитие социального предпринимательства и продвижение возможностей молодых девушек в областях STEM (науки, технологий, инженерии и математики). В рамках крупнейшего технологического соревнования для девушек участницы собираются в команды до 5 человек и работают над созданием мобильного приложения, нацеленного помочь в решении общественных проблем на местном или международном уровне.

В завершение каждого сезона команды-финалисты собираются на Всемирном Саммите в Калифорнии где представляют свои прототипы лидерам ведущих технологических компаний, таких как Google, Meta и Amazon. ///Technovation Girls Turkmenistan 

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