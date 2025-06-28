В Киеве торжественно отметили День Работников Культуры и Искусства, а также Поэзии Махтумкули Фраги

27 июня туркменский народ чествует выдающегося мастера слова, гения-гуманиста, туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Одновременно почитает работников творческой нивы, созидающих и развивающих отечественную культуру.

Двойной праздник – День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги отмечается в Туркменистане и за рубежом широко и торжественно.

Так, сегодня в городе Киеве у памятника Махтумкули Фраги, установленного в живописном сквере в самом центре столицы, состоялась торжественная церемония возложения цветов, организованная Посольством Туркменистана в Украине.

Оказать должное внимание и восхищение талантом туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули собралась многочисленная творческая интеллигенция, работники культуры, образования и науки, представители местной администрации, руководители театров, музеев, национальных библиотек, главы иностранных дипломатических миссий в Украине и дипломаты, журналисты, представители бизнес-кругов, туркменского студенчества и диаспоры в Украине.

Творчество Махтумкули известно во всем мире. Отрадно, что интерес среди украинских читателей к наследию мудрого поэта растет с каждым годом, ведь работа над издательством книг о поэте и сборников стихотворений Фраги на украинском языке не останавливается.

Официальная часть мероприятия продолжилась в стенах Посольства Туркменистана. Перед участниками торжественного события выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Украине г-н Тойлы Атаев, отметив значение двойного праздника в социально-культурной жизни народа. Г-н Атаев подчеркнул, что многогранное творчество Махтумкули Фраги охватывает различные стороны жизни туркменского общества, а в его поэзии, как в энциклопедии, отражены исторические события, быт, нравы и культурные традиции туркмен. Было сказано о новаторстве поэта, философских взглядах, ценности наследия для национальной и мировой литератур.

Акцентировано на созвучности мечтаний и идей поэта с происходящими преобразования­ми, осуществляемыми в нашей стране под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, отражающими миролюбивую внешнюю политику, нацеленную на укрепление безопасности, обеспечение устойчивого развития и расширение культурно-гуманитарного сотрудничества как основы содержания нейтралитета Туркменистана. В этом контексте сообщено о 30-летии Нейтралитета Туркменистана, Международном году мира и доверия и мероприятиях, проводимых в честь знаменательной даты.

Г-н Атаев отметил значимость совместно проведенных с украинской стороной культурных мероприятий в честь 300-летия Махтумкули Фраги, а также мероприятий международного уровня, прошедших в Туркменистане в честь юбилея поэта и отмечаемых совместно с ЮНЕСКО в году текущем. Продолжил свое выступление о продолжающейся работе над выходом книги туркменского героического эпоса «Гёроглы» на украинском языке, являющегося важной частью нематериального культурного наследия туркменского народа.

Лауреаты юбилейных государственных наград Туркменистана – медалей Махтумкули Фраги Павел Мовчан и Николай Васькив, выступившие в рамках мероприятия, высоко оценили научное изучение и широкую популяризацию в мире туркменского культурного наследия, в котором особое место занимает поэзия поэта-гуманиста Махтумкули Фраги, несущего в мир непреходящие ценности идеалов мира, единства, добра и справедливости.

Представители туркменского студенчества и диаспоры прочли стихотворения выдающегося поэта на родном и украинском языках, поздравили соотечественников и всех почитателей творчества Фраги со знаменательным днем.

В ходе мероприятия участники ознакомились с выставкой книжной продукции, где были представлены сборники поэзии Фраги на украинском и других иностранных языках, издания о жизни и творчестве поэта, книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, переведенные на украинский язык.

Вместе с тем организованы фотовыставка и демонстрация образцов туркменской традиционной женской, мужской и детской одежды.

Для участников мероприятия, по традиции, звучали национальные туркменские мелодии, исполненные на дутаре. Угощали гостей блюдами туркменской национальной кухни. ///nCa, 28 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Украине)