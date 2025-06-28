Президент Туркменистана принял исполнительного директора «Kawasaki Heavy Industries Ltd.»

27 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с исполнительным директором компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Кендзи Санада, прибывшим в Ашхабад с визитом.

Глава японской компании выразил признательность за возможность личной беседы и подчеркнул, что считает её высокой честью. В ходе встречи Кендзи Санада особо отметил благоприятные условия, созданные в Туркменистане для ведения бизнеса, а также весомые успехи страны на пути модернизации экономики. Он также поздравил Президента с двухлетием города Аркадаг.

Бердымухамедов поблагодарил за добрые слова и пожелал представителю «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» успешного визита, выразив готовность Туркменистана к расширению партнёрства с японской компанией.

Особое внимание в ходе беседы было уделено торгово-экономическому взаимодействию между Туркменистаном и Японией. Было подчёркнуто, что деловые связи между двумя странами выходят на новый, более содержательный уровень, а японские компании вносят весомый вклад в реализацию экономического потенциала Туркменистана.

За годы сотрудничества с «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» в стране успешно реализованы масштабные проекты.

Президент выразил уверенность в том, что этот партнёрский диалог продолжит развиваться, охватывая новые направления.///nCa, 28 июня 2025 г.