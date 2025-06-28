ОБСЕ провела в Туркменистане семинар, нацеленный на разработку национальной системы повышения квалификации и стратегии обучения по киберпреступности

Департамент ОБСЕ по борьбе с транснациональными угрозами в сотрудничестве с Центром ОБСЕ в Ашхабаде 26 и 27 июня провел семинар в Ашхабаде, Туркменистан, для оказания поддержки правоохранительным органам и учреждениям уголовного правосудия страны в разработке национальной системы повышения квалификации и стратегии обучения по вопросам киберпреступности и электронных доказательств.

В семинаре приняли участие 24 высокопоставленных представителя ключевых правоохранительных органов, в том числе специалисты Министерства внутренних дел, Министерства национальной безопасности, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Государственной службы кибербезопасности и соответствующих правоохранительных образовательных учреждений.

“Разработка системы повышения квалификации и стратегии обучения по вопросам киберпреступности и электронных доказательств – это нечто большее, чем просто техническое упражнение. Это стратегическая инвестиция в людей и институты, ответственные за поддержание верховенства закона в цифровую эпоху”, – сказал Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Участники работали над определением основных навыков, необходимых для эффективного расследования киберпреступлений и судебного преследования за них, а также для работы с электронными доказательствами. Выработанные предложения затем послужат руководством для разработки стратегии профессиональной подготовки, направленной на создание долгосрочного национального потенциала в этой области, в том числе программ профессиональной подготовки с учетом конкретных полномочий.

“Даже обладая лучшим программным и аппаратным обеспечением, правоохранительные органы и учреждения уголовного правосудия не могут эффективно решать задачи, связанные с цифровыми технологиями, если у них нет компетентного и хорошо подготовленного персонала”, – подчеркнул Бернд Хайнце, посол Федеративной Республики Германия в Туркменистане, в своем вступительном слове.

Семинар стал логическим продолжение регионального мероприятия по той же теме, которое состоялось в Ташкенте в декабре 2024 года, и является частью второго этапа регионального проекта ОБСЕ по наращиванию потенциала в области борьбы с киберпреступностью в Центральной Азии. Проект, запущенный в сентябре 2024 года, финансируется Германией и Соединенными Штатами. ///ОБСЕ, 27 июня 2025 г.